Внезапные учебные сборы Okas завершились в субботу вечером

В соответствии с распоряжением командующего расформирование началось в субботу утром, призванные на учения резервисты во второй половине дня резервисты покинули регион учений, сообщил главный штаб Сил обороны.

"В считанные часы весь батальон переключился с режима мирного времени на действия военного времени. Благодарить, конечно, за это мы должны находившихся на учениях военнослужащих, которым мы оказываем поддержку. Самая большая благодарность отнесшимся к ситуации с пониманием резервистам и тем, кто их поддержал — семьям и работодателям, которые отложили повседневные дела и вышли служить защите отечества", — отметил глава командования обеспечения полковник-лейтенант Тоомас Суси.

На внеочередном заседании 31 октября правительство приняло решение вызвать 1248 резервистов на дополнительные учебные сборы Okas 2018. Целью была проверка функционирования цепочки исполнения приказов в системе государственной обороны – от принятия решений на уровне правительства до сбора резервистов структуры быстрого реагирования и проверки их боевой готовности.

Контакт был установлен более чем с 90 процентами резервистов, к выполнению боевых задач были готовы более 90 процентов. Суси оценил результаты как хорошие.

Самыми сажными моментами срочных сборов были принятие решений, оповещение об учениях, призыв резервистов, их прием, формирование подразделения и достижение боеготовности.

После сформирования подразделения участники учений прошли обучение с напоминанием об обращении с оружием, были также освежены знания резервистов о военном снаряжении и гигиене питания. Затем прошли специализированные занятия по бою, связи, медицине, распределительным пунктам, связям на уровне батальона и штаба командования, по пехотной технике, а также занятия для автоводителей по вождению разных видов военной техники.