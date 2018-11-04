Внезапные учебные сборы Okas завершились в субботу вечером

В субботу вечером завершились внезапные учебные сборы Okas, в рамках которых были призваны резервисты, зачисленные в состав резервного подразделения в состав 51-го батальона логистики службы тыла, в том числе резервисты, зачисленные в мобилизационный резерв.
В соответствии с распоряжением командующего расформирование началось в субботу утром, призванные на учения резервисты во второй половине дня резервисты покинули регион учений, сообщил главный штаб Сил обороны.
"В считанные часы весь батальон переключился с режима мирного времени на действия военного времени. Благодарить, конечно, за это мы должны находившихся на учениях военнослужащих, которым мы оказываем поддержку. Самая большая благодарность отнесшимся к ситуации с пониманием резервистам и тем, кто их поддержал — семьям и работодателям, которые отложили повседневные дела и вышли служить защите отечества", — отметил глава командования обеспечения полковник-лейтенант Тоомас Суси.
На внеочередном заседании 31 октября правительство приняло решение вызвать 1248 резервистов на дополнительные учебные сборы Okas 2018. Целью была проверка функционирования цепочки исполнения приказов в системе государственной обороны – от принятия решений на уровне правительства до сбора резервистов структуры быстрого реагирования и проверки их боевой готовности.
Контакт был установлен более чем с 90 процентами резервистов, к выполнению боевых задач были готовы более 90 процентов. Суси оценил результаты как хорошие.
Самыми сажными моментами срочных сборов были принятие решений, оповещение об учениях, призыв резервистов, их прием, формирование подразделения и достижение боеготовности.
После сформирования подразделения участники учений прошли обучение с напоминанием об обращении с оружием, были также освежены знания резервистов о военном снаряжении и гигиене питания. Затем прошли специализированные занятия по бою, связи, медицине, распределительным пунктам, связям на уровне батальона и штаба командования, по пехотной технике, а также занятия для автоводителей по вождению разных видов военной техники.
Затем состоялось моторизованное наступление, разбивка лагеря, занятие оборонительных позиций. Прошли также дополнительные занятия по управлению специальной техникой — такой, как подъемники, краны, заправочные механизмы, лебедки и др.