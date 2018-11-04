В многоквартирном доме подозревают химическое загрязнение На место прибыли восемь бригад спасателей
4 ноября 2018, 13:53
В воскресенье до обеда в Центр тревоги сообщили о возможном химическом загрязнении в многоквартирном доме в Пыльва, передает Lõuna-Eesti Postimees.
В Центр тревоги звонили из дома на улицы Лао в 10.48. По словам звонившего, в воздухе чувствовался запах ацетона или похожего химиката.
На место происшествия отправили восемь спасательных бригад. Однако поскольку прямой опасности для здоровья людей не было, часть бригад отправили обратно.
Спасатели продолжили поиски дурно пахнущего химиката.