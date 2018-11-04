Мария Юферева: неприятный запах из Ласнамяэ исчезнет

По словам Юферевой, жители Ласнамяэ, проживающие в районе Раадику и Махтра, стали жаловаться на неприятный запах воздуха во второй половине сентября. Запах предположительно исходил от временного асфальтного завода,расположенного в карьере Вяо. Управа Ласнамяэ для выяснения обстоятельств направляла все жалобы в государственную Инспекцию окружающей среды и Таллиннский департамент окружающей среды. Спасательный департамент также участвовал в определении источника запаха и степени его опасности для людей. В результате произведенных замеров, специалисты признали наличие беспокоящего жителей запаха, не превышавшего, впрочем, допустимые пределы.

«Мы обращались в ведомства, которые занимаются окружающей средой с просьбой принять меры. Я связалась с руководством OÜ Verston Ehitus, осуществляющим эту деятельность и объяснила, что резкий запах вызывает у людей головную боль, тошноту и плохое самочувствие. Мы сделали все, от нас зависящее, чтобы руководство завода поняло масштаб проблемы. Не хочу давать обещаний, но есть надежда, что уже на следующей неделе эта совершенно недопустимая ситуация благополучно разрешится!» - заявила Юферева.

Представители асфальтного завода заверили, что занимаются проблемой и на предстоящей неделе беспокоящий людей запах должен исчезнуть. «По соглашению с Департаментом окружающей среды и Инспекцией окружающей среды мы перейдем на другой вид топлива, которое снизит проблему неприятного запаха. Уже с понедельника мы будем использовать чистое дизельное топливо вместо сланцевого масла. Одновременно произведем оценку запаха», - отметил член правления OÜ Verston Ehitus Тармо Лилльсоо.

В понедельник состоится расширенное собрание с участием управы Ласнамяэ, представителей мэрии Таллинна, специалистов окружающей среды и представителей OÜ Verston Ehitus.