Власти бьют тревогу: водители грузовиков регулярно нарушают важный запрет

По словам вице-мэра Силламяэ Алексея Степанова, во время реконструкции улицы имени Льва Толстого организация движения в городе была изменена: весь автотранспорт с Таллиннского шоссе был перенаправлен на улицы Румянцева и Кеск.

На улице Румянцева был установлен дорожный знак, запрещающий проезд по ней грузового транспорта.