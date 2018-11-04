Власти бьют тревогу: водители грузовиков регулярно нарушают важный запрет

Несмотря на то, что большегрузному автотранспорту проезд по улице имени Михаила Румянцева в Силламяэ запрещен, водители фур регулярно нарушают этот запрет. Городские власти просят полицию повлиять на ситуацию, передает Rus.ERR.
По словам вице-мэра Силламяэ Алексея Степанова, во время реконструкции улицы имени Льва Толстого организация движения в городе была изменена: весь автотранспорт с Таллиннского шоссе был перенаправлен на улицы Румянцева и Кеск.
На улице Румянцева был установлен дорожный знак, запрещающий проезд по ней грузового транспорта.
"Принимая во внимание, что по улице Румянцева продолжают ездить тяжелые транспортные средства и автопоезда, просим вас проверить выполнение требований дорожных знаков и принять меры против водителей, нарушающих правила дорожного движения", - написал в конце этой недели Алексей Степанов в полицию.