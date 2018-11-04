«Я не получил повестку»: сотне резервистов грозит огромный штраф

В Эмари в субботу завершились дополнительные учебные сборы Okas 2018. На сборы были вызваны зачисленные в состав резервного подразделения 51-го батальона логистики службы тыла 1248 резервистов.

Пресс-служба Сил обороны сообщила, что хотя раньше в СМИ обнародовали данные о количестве явившихся на учения, с сегодняшнего дня этого делать не будут.

«Мы решили, что сегодня и в дальнейшем из соображений безопасности мы не будет приводить точных цифр, которые детально характеризуют деятельность и состав подразделения», - объяснил капитан Айво Вахеметс.

Но он отметил, что все-таки не все призванные резервисты явились — около сотне не удалось передать повестки.

«Теперь выясняем, по какой причине. Это выясняется, поскольку неполучение повестки никого не оправдывает. Резервисты обязаны предоставлять свои верные контактные данные», - сказал Вахеметс.

Если выяснится, что резервист отсутствовал на учения без причины, его может ждать денежный штраф до 300 штрафных единиц, отметил Вахеметс. Одна штрафная единица равняется четырем евро, поэтому за необоснованное отсутствие грозит штраф до 1200 евро.

Скриншот полученного в Facebook сообщения о сборах резервистов. ФОТО: Lugeja foto