Скандал в России: трое полицейских изнасиловали дочь генерала ОМОН

Салавата Галиева доставляют в суд. ФОТО: Vadim Braidov/TASS/Scanpix

По подозрению в совершении преступления были задержаны 51-летний начальник ОМВД России по Уфимскому району Эдуард Матвеев, 50-летний начальник ОМВД России по Кармаскалинскому району Салават Галиев и 34-летний начальник отдела по вопросам миграции ОМВД России по Уфимскому району республики Павел Яромчук. В отношении них возбуждено уголовное дело по факту изнасилования и совершения насильственных действий сексуального характера, совершенных группой лиц, передает Newsru.

Как считает следствие, жертвой сексуального насилия стала дочь начальника одного из силовых подразделений МВД Башкирии, работающая дознавателем, отмечает РИА "Новости".

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщала, что МВД направило в Башкирию группу сотрудников центрального аппарата ведомства для выяснения обстоятельств произошедшего. По ее словам, также будет дана правовая оценка действиям руководителей территориальных органов внутренних дел на районном и региональном уровнях, виновных должностных лиц привлекут к ответственности.

Супруга одного из полицейских заявила о его алиби

Произошедшее прокомментировала жена одного из полицейских, подозреваемых в групповом изнасиловании, - Павла Яромчука.

"Тяжело это принять, особенно, когда у тебя дети маленькие. Я в это не поверила, я верю своему мужу. Он очень отзывчивый, положительный человек. За все время его службы все коллеги отзывались о нем с лучшей стороны", - рассказала женщина в интервью телеканалу "ГТРК - Башкортостан".

Кроме того, она утверждает, что у ее мужа есть алиби. В ночь предполагаемого инцидента он находился дома. "В понедельник он был дома вечером, в кровати. Он не пришел ночевать, когда его задержали, а с 29 на 30 [октября] дома ночевал", - рассказала женщина.

Пострадавшая девушка сейчас находится дома, ей оказывают необходимую помощь психологи, сообщает "Комсомольская правда".

По предварительным данным, в ночь на 30 октября 23-летняя девушка-дознаватель находилась в здании отдела МВД России по Уфимскому району. Там же устроили пьянку трое ее коллег: 51-летний подполковник, начальник ОМВД России по Уфимскому району Эдуард Матвеев, 50-летний подполковник, начальник ОМВД России по Кармаскалинскому району Салават Галиев и 34-летний майор, начальник отдела по вопросам миграции ОМВД России по Уфимскому району Павел Яромчук.