Фото: сегодня на детских площадках в центре города раздают отражатели

«Цель нашей кампании "Helkuriabi" привлечь больше внимания к теме безопасности пешеходов, которым в темное время нужно быть заметными для других участников движения. Призываем всех в воскресенье посетить детские площадки в парках Кесклинна, где можно будет взять себе светоотражатель. Если у вас дома есть отражатели, которыми вы не пользуетесь, то принесите их и поделитесь ими с другими. Надеемся, что найти отражатель на детских площадках можно будет и в дальнейшем, и это станет доброй традицией», - отметил старейшина района Кесклинн Владимир Свет.