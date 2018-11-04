Пн, 5.11.2018
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  • Фото: сегодня на детских площадках в центре города раздают отражатели

Фото: сегодня на детских площадках в центре города раздают отражатели

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Детская площадка с отражателями в центре Таллинна.

ФОТО: Kesklinna valitsus

Управа района Кесклинн в воскресенье поделится со всеми желающими светоотражателями на 17 детских площадках района.

«Цель нашей кампании "Helkuriabi" привлечь больше внимания к теме безопасности пешеходов, которым в темное время нужно быть заметными для других участников движения. Призываем всех в воскресенье посетить детские площадки в парках Кесклинна, где можно будет взять себе светоотражатель. Если у вас дома есть отражатели, которыми вы не пользуетесь, то принесите их и поделитесь ими с другими. Надеемся, что найти отражатель на детских площадках можно будет и в дальнейшем, и это станет доброй традицией», - отметил старейшина района Кесклинн Владимир Свет.

Светоотражатели появились в воскресенье после обеда на 17 детских площадках по всему району. Их можно найти на детских площадках в парке Кадриорг, Полицейском парке, парках Фальги, Тийгивески, Койду, Туви, Лембиту и Вайкне, а также на Башенной площади и в парке Хирве. Кроме этого, отражатели можно взять на детских площадках Рауа, Вильмси, Иманта, Ластекоду, Пюссироху и Юурдевео, а также остановке в Мыйгу.

Детская площадка с отражателями в центре Таллинна.

ФОТО: Kesklinna valitsus

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