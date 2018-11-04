В этом году в ДТП погиб 61 человек

Как сообщил BNS ведущий чиновник по вопросам охраны правопорядка департамента полиции и погранохраны Кальмер Тикерпе, по словам которого в августе и сентябре число аварий снизилось.

Самыми тяжелыми по количеству ДТП были январь, июнь и июль, за эти три месяца в дорожных авариях погиб 31 человек. Больше всего ДТП произошло в Таллинне и Харьюмаа, где погибли 15 человек. В Тартумаа в этом году в ДТП погибли 9, в Рапламаа 8, в Ляэне-Вирумаа 6, в Ида-Вирумаа по пять, на Сааремаа и в Йыгивамаа по четыре, в Вырумаа и Вильяндимаа по два, на Хийумаа и в Ярвамаа по одному человеку.

За 10 месяцев 2017 года в ДТП погиб 41 человек.

В октябре в ДТП погибли три пешехода. А в начала года в ДТП погибли десять пешеходов, четыре велосипедиста и шесть мотоциклистов.

По словам Тикерпе, сотрудники полиции с наступлением осени больше прежнего сосредоточатся на охране безопасности пешеходов.