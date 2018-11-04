В этом году в ДТП погиб 61 человек

По состоянию на конец октября в Эстонии произошло более 1200 тяжелых дорожно-транспортных происшествий, в которых погиб 61 человек и пострадали более 1500 человек.
Как сообщил BNS ведущий чиновник по вопросам охраны правопорядка департамента полиции и погранохраны Кальмер Тикерпе, по словам которого в августе и сентябре число аварий снизилось.
Самыми тяжелыми по количеству ДТП были январь, июнь и июль, за эти три месяца в дорожных авариях погиб 31 человек. Больше всего ДТП произошло в Таллинне и Харьюмаа, где погибли 15 человек. В Тартумаа в этом году в ДТП погибли 9, в Рапламаа 8, в Ляэне-Вирумаа 6, в Ида-Вирумаа по пять, на Сааремаа и в Йыгивамаа по четыре, в Вырумаа и Вильяндимаа по два, на Хийумаа и в Ярвамаа по одному человеку.
За 10 месяцев 2017 года в ДТП погиб 41 человек.
В октябре в ДТП погибли три пешехода. А в начала года в ДТП погибли десять пешеходов, четыре велосипедиста и шесть мотоциклистов.
По словам Тикерпе, сотрудники полиции с наступлением осени больше прежнего сосредоточатся на охране безопасности пешеходов.
По словам полицейского, в темное время суток необходимо носить на одежде отражатели и в городе. В свою очередь, и водители должны учесть меняющиеся условия движения — рано наступающие сумерки и ухудшение видимости в дождь и снег, скользкое от влаги и опавших листьев дорожное покрытие, на котором тормозной путь может оказаться опасно длинным. Важно в этих условиях своевременно снижать скорость и выдерживать более длинную дистанцию.