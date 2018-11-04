ЧП в Таллинне: по улицам бродил размахивающий ножом агрессивный мужчина

В 11 часов полицейские приехали на парковку торгового центра Mustika и увидели данного мужчину. Стражи правопорядка поехали в его сторону, после чего мужчина стал бежать в сторону полицейского автомобиля и кричать. Прибывший первым патруль вышел из машины и держал мужчину на расстоянии, ожидая прибытия второго патруля. У мужчины по-прежнему в руках был нож, он продолжал кричать и провоцировать.

Полицейские оградили место и просили людей держаться на безопасном расстоянии. Поскольку поведение мужчины было непредсказуемым, полицейские навели на него пистолеты. Ему дали распоряжение бросить нож, но он не сделал этого.

В этот момент стражи правопорядка решили изменить тактику и один полицейский начал беседовать с мужчиной, пытаясь его успокоить. Это удалось и через несколько мгновений мужчина бросил нож под ноги, но не отошел от оружия. Через какое-то время после этого он закинул голову и неожиданно упал наземь. После этого полицейские бросились к нему и задержали. В этот момент он не оказывал сопротивления.

Полицейские доставили его в отделение и выяснили, что речь идет о 22-летнем молодом человеке. Его осмотрела бригада скорой помощи и он был доставлен на проверку в психиатрическую больницу. Согласно собранной на данный момент информации, он сам попросил у людей вызвать полицию и ранее он был направлен на принудительное лечение в больницу. Все обстоятельства случившегося выясняются.