Фото: на дне рождения эстонской полиции в ход пошел электрошокер

В день рождения полиции можно было познакомиться с работой и рабочими средствами полиции и погранохраны. Служба быстрого реагирования продемонстрировала также свою работу. Была разыграна уличная драка, в которой участники не захотели подчиняться полиции и оказали сопротивление. Для успокоения одного нарушителя, который размахивал телескопической дубинкой, использовали поступившие в распоряжение полиции только этим летом электрошокеры. После этого второго преступника призвала к порядку полицейская собака Декстер. Поскольку третий нарушитель побежал в сторону полиции с ножом, стражам правопорядка пришлось использовать огнестрельное оружие.