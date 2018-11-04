Фото: на дне рождения эстонской полиции в ход пошел электрошокер

Сегодня в полдень Департамент полиции и погранохраны пригласил всех жителей и гостей Тарту в торговый центр Lõunakeskus, чтобы вместе отметить столетие полиции. Пришло очень много людей: как взрослых, так и детей, пишет Tartu Postimees.
В день рождения полиции можно было познакомиться с работой и рабочими средствами полиции и погранохраны. Служба быстрого реагирования продемонстрировала также свою работу. Была разыграна уличная драка, в которой участники не захотели подчиняться полиции и оказали сопротивление. Для успокоения одного нарушителя, который размахивал телескопической дубинкой, использовали поступившие в распоряжение полиции только этим летом электрошокеры. После этого второго преступника призвала к порядку полицейская собака Декстер. Поскольку третий нарушитель побежал в сторону полиции с ножом, стражам правопорядка пришлось использовать огнестрельное оружие.
Сотрудник службы быстрого реагирования Лыунаской префектуры Реми Кооса сказал, что использование электрошокера помогает спасти жизни. «Полицейский газ может навредить, дубинкой можно сломать кости, при стрельбе из огнестрельного оружия человек может получить опасное для жизни ранение. Из них электрошокер лучшее решение, поскольку воздействие длится около пяти секунд», - объясняет он. Новое оружие можно пустить в ход и тогда, когда человек пытается навредить себе.
Действия службы быстрого реагирования произвели впечатление на посетителей торгового центра и разыгранная сценка сопровождалась аплодисментами.