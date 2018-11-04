Пн, 5.11.2018
Мои дети заслуживают возможности жить в свободной и демократической стране. Николай Кулемин

Видео: голая болельщица прервала матч чемпионата Голландии

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Футбол.

ФОТО: PhanterMedia/Scanpix

Во время матча второго дивизиона футбольного чемпионата Нидерландов между клубами "Рейнсбург Бойз" и АФК произошел курьезный инцидент. На поле выбежала голая женщина. Ни один из мужчин-стюардов не посмел остановить девушку, передает Newsru.

Она пробежала через все поле, держа в руках флаг, останавливалась рядом с некоторыми игроками, словно проверяя их спокойствие, а затем спокойно покинула территорию спортивного объекта.

После матча футболисты "Рейнсбург Бойз" с иронией отмечали, что появление незваной гостьи было единственным поводом улыбнуться во время игры, так как встреча команд завершилась со счетом 6:2 в пользу амстердамского клуба.

АФК после 11 туров имеет в активе 25 очков и возглавляет турнирную таблицу второго дивизиона Нидерландов, у "Рейнсбург Бойз" 19 очков, позволяющих команде базироваться на седьмой строчке.

Громких успехов в истории клубов не было, хотя клуб из Амстердама был основан в 1895 году, а "Рейнбургсе Бойс" - в 1930-м.

u0427u0438u0442u0430u0442u044c u0442u0430u043au0436u0435

u0410u043au0442u0443u0430u043bu044cu043du043e

НАВЕРХ