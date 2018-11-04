Пн, 5.11.2018
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  • Нелепый поступок женщины чуть не привел к пожару в многоквартирном доме

Нелепый поступок женщины чуть не привел к пожару в многоквартирном доме

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Фото иллюстративное

ФОТО: Mailiis Ollino / Pärnu Postimees

Сегодня, 4 ноября, в 12.09 спасателям поступил вызов в Тапа на улицу Юлесыйду, где в квартире на втором этаже на электрическую плиту был поставлен электрический чайник.

На дым среагировал дымовой датчик. Поспешившие на место происшествия спасатели Тапаской спасательной команды ликвидировали опасность и проветрили помещение, передает Virumaa Teataja.

Также спасатели провели разъяснительную беседу с проживающей в квартире пожилой женщиной, которая, видимо, по рассеянности перепутала между собой электрическую плиту и подставку для электрочайника.

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