На Украине умерла облитая кислотой чиновница

"Только что мне сообщили, что активистка Катерина Гандзюк, против которой было совершено нападение нелюдем, который ее облил кислотой. Она, к сожалению, умерла в больнице", - сказал Порошенко в турецкой Анталье в воскресенье.

Напомним, 31 июля утром в Херсоне неизвестный облил концентрированной серной кислотой Гандзюк возле ее дома. Пострадавшую с ожогами доставили в местную больницу, но вскоре перевезли в Киев.

Поервоначальная квалификация преступления в уголовном производстве была "хулиганство", затем правоохранители переквалифицировали его в "нанесение тяжких телесных повреждений", а впоследствии, после подтверждения того, что Гандзюк облили концентрированной серной кислотой, квалификация была изменена на покушение на "убийство с особой жестокостью".

Глава государства призвал правоохранителей найти виновных в ее гибели. "И я хочу сейчас обратиться к правоохранителям, чтобы было сделано все возможное для того, чтобы были найдены убийцы, чтобы убийцы были наказаны, оказались на скамье подсудимых, и мы все должны объединить усилия для того, чтобы это произошло", - подчеркнул президент.

Ранее сообщалось, что следственная группа полиции Киева проводит осмотр тела и следственные действия по факту смерти Е.Гандзюк. "Расследование по установлению заказчиков, по инициативе Генеральной прокуратуры, проводит Служба безопасности Украины. В то же время полиция оказывает необходимую помощь в рамках полного раскрытия преступления", - добавили в Нацполиции.

Как сообщалось, задержаны несколько подозреваемых в покушении на Гандзюк, в том числе мужчина, зафиксированный на видео с камер наблюдения как покупатель серной кислоты.

В середине сентября генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что возможный организатор покушения на Гандзюк заявил о готовности давать показания.