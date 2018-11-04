На Украине умерла облитая кислотой чиновница

Президент Украины Петр Порошенко подтвердил смерть и.о. управляющего делами исполкома Херсонского горсовета, советницы мэра Херсона, активистки Екатерины Гандзюк и потребовал от правоохранителей найти виновников ее гибели, сообщает Newsru со ссылкой на "Интерфакс".
"Только что мне сообщили, что активистка Катерина Гандзюк, против которой было совершено нападение нелюдем, который ее облил кислотой. Она, к сожалению, умерла в больнице", - сказал Порошенко в турецкой Анталье в воскресенье.
Напомним, 31 июля утром в Херсоне неизвестный облил концентрированной серной кислотой Гандзюк возле ее дома. Пострадавшую с ожогами доставили в местную больницу, но вскоре перевезли в Киев.
Поервоначальная квалификация преступления в уголовном производстве была "хулиганство", затем правоохранители переквалифицировали его в "нанесение тяжких телесных повреждений", а впоследствии, после подтверждения того, что Гандзюк облили концентрированной серной кислотой, квалификация была изменена на покушение на "убийство с особой жестокостью".
Глава государства призвал правоохранителей найти виновных в ее гибели. "И я хочу сейчас обратиться к правоохранителям, чтобы было сделано все возможное для того, чтобы были найдены убийцы, чтобы убийцы были наказаны, оказались на скамье подсудимых, и мы все должны объединить усилия для того, чтобы это произошло", - подчеркнул президент.
Ранее сообщалось, что следственная группа полиции Киева проводит осмотр тела и следственные действия по факту смерти Е.Гандзюк. "Расследование по установлению заказчиков, по инициативе Генеральной прокуратуры, проводит Служба безопасности Украины. В то же время полиция оказывает необходимую помощь в рамках полного раскрытия преступления", - добавили в Нацполиции.
Как сообщалось, задержаны несколько подозреваемых в покушении на Гандзюк, в том числе мужчина, зафиксированный на видео с камер наблюдения как покупатель серной кислоты.
В середине сентября генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что возможный организатор покушения на Гандзюк заявил о готовности давать показания.
19 октября первый заместитель председателя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин сообщил, что правоохранители задержали пять человек, подозреваемых в совершении нападения на Гандзюк, двое взяты под стражу, еще троим суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.