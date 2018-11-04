Опубликованная в СМИ информация о лицах, учившихся в академии ГРУ вместе с уже всем известным офицером военной разведки РФ Анатолием Чепигой, обвиняемым в отравлении Скрипалей, позволяет идентифицировать еще одного российского шпиона – Романа Татарку, который выполняет свою секретную миссию в Латвии. Об этом говорится в материале, опубликованном на сайте GuildHall, передает Rus.Tvnet.
Сеть ГРУ в Латвии
3 марта 2018 года в британском городе Солсбери была разыграна самая громкая шпионская драма последних лет, за которой и дальше продолжает следить весь мир — Главное управление вооруженных сил Российской Федерации (ГУ ГШ ВС РФ), известное более как Главное разведывательное управление или ГРУ, используя разработанное в СССР чрезвычайно токсичное вещество нервно-паралитического действия «Новичок», организовало отравление работавшего на Великобританию офицера ГРУ, перебежчика Сергея Скрипаля и его дочери.
В августе Великобритания объявила о фальшивых личностях, которые использовались офицерами ГРУ для прикрытия своей деятельности, в том числе во время отравления Скрипалей, а 26 сентября и 8 октября портал расследовательской журналистики Bellingcat опубликовал их настоящие имена и биографические данные.
Выяснилось, что «Руслан Боширов» — это герой РФ офицер ГРУ Анатолий Чепига, а его напарник «Александр Петров» — офицер ГРУ и военный врач Александр Мишкин.
Произошедшее вызвало эффект лавины, дав повод для обширных расследований. В различных средствах массовой информации опубликован большой объем информации, которую журналистам удалось найти о личностях и жизни офицеров ГРУ А.Чепиги и А.Мишкина. Возможно, наиболее интересное открытие 1 октября 2018 года было опубликовано на портале российского оппозиционера Михаила Ходорковского — Mbk.media. В этом расследовании, помимо биографии А.Чепиги, приводится список лиц, учившихся с ним в главном учебном заведении ГРУ – Военно-дипломатической академии (сейчас учебное заведение носит официальное название Военная академия Министерства обороны РФ), которая находится в Москве на ул.Народного Ополчения 50.
В Военно-дипломатической академии, называемой самими офицерами ГРУ «Консерваторией», с момента ее основания обучают будущих разведчиков для нужд военной спецслужбы РФ. Согласно написанному бывшим офицером ГРУ, перебежчиком Виктором Суворовым (настоящее имя Владимир Резун), во времена СССР заочно приговоренного к смертной казни, которую не отменили даже после распада советской империи, в этом учебном заведении лучшие специалисты разведки и контрразведки обучают будущих работников всем необходимым навыкам. Кроме того, в данное учебное заведение нельзя поступить, курсантов тщательно отбирают из числа самых лучших и способных офицеров.
Согласно данным Mbk.media в «консерватории» в период времени с 2009 по 2015 год «учились» и были прописаны в одном общежитии с А.Чепигой 12 офицеров вооруженных сил РФ. В результате попыток найти и установить по открытым источникам, чем сейчас занимаются и где находятся упомянутые однокурсники Чепигы, удалось выяснить, что один из них, офицер ГРУ Роман Татарка, уже с 2011 года, выдавая себя за дипломата посольства РФ, работает неподалеку, в одной из стран Евросоюза – Латвии.
Кто такой Роман Татарка?
Согласно данным Mbk.media, Роман Татарка до поступления в «Консерваторию» учился в Череповецком высшем военном инженерном училище радиоэлектроники и, как было упомянуто ранее, позже во время учебы в академии ГРУ вместе с Чепигой был прописан в общежитии Российского государственного гуманитарного университета (Москва, ул.Кировоградская 25/1).
В распоряжении Mbk.media также имеется пока неопубликованная информация о Р.Татарке (в том числе используемый Р.Татаркой номер телефона). Отметим, что в Череповецком военном училище обучаются специалисты радиоразведки именно для нужд ГРУ.
Кроме того, удалось узнать, что в 2007 году жена Романа Васильевича Татарки — Ирина Татарка и дочери Екатерина и Варвара были прописаны в другом общежитии Военно-дипломатической академии по адресу 3-й Волоколамский проезд 4. Это общежитие также упоминается в публикации Mbk.media. Таким образом, можно сделать вывод, что, как минимум, с 2007 года Р.Татарка являлся «студентом» Военно-дипломатической академии. Первое упоминание о дальнейшей карьере Р.Татарки можно найти в опубликованном Министерством иностранных дел Латвии списке аккредитованных иностранных дипломатов в Латвии от 3 марта 2011 года, в котором Роман Татарка заявлен как третий секретарь посольства РФ (вместе с женой Ириной Татаркой).
В связи с этим вызывает подозрение факт, что офицер армии, дипломированный специалист по военной радиоэлектронике, в сравнительно короткие сроки вдруг становится гражданским работником – дипломатом посольства РФ, чьи прямые обязанности даже отдаленно не связаны с военной сферой. В.Суворов в своей книге объясняет это тем, что на первом факультете Военно-дипломатической академии готовят офицеров, которые будут шпионить за границей под прикрытием гражданских дипломатов. В отличие от официальных представителей Министерства обороны РФ (МО РФ) — представителей бюро военного атташе (которые согласно В.Суворову все являются офицерами ГРУ, которых, в первую очередь, надо воспринимать как шпионов и только потом, как дипломатов), шпионы под гражданским прикрытием скрывают свою связь с МО РФ, таким образом развязывая себе руки.
Итак, уже в начале 2011 года, за несколько лет до появления первой информации о А.Чепиге и А.Мишкине (на данный момент можно проследить за деятельностью обоих «отравителей» в Европе с 2014 года), в столице Латвии уже работал Роман Татарка, который вместе с Чепигой учился в одном учебном заведении ГРУ.
О деятельности Р.Татарки в Латвии также свидетельствует информация на сайте основанной в 2003 году организации «Дипломатический экономический клуб» (www.dec.lv). Например, там можно увидеть фотографии с экскурсии членов клуба на Инчукалнское газохранилище от 19 апреля 2011 года с пометкой, что в мероприятии участвовал член клуба и «атташе» посольства РФ в Латвии Роман Татарка.