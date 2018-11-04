Сеть ГРУ в Латвии

3 марта 2018 года в британском городе Солсбери была разыграна самая громкая шпионская драма последних лет, за которой и дальше продолжает следить весь мир — Главное управление вооруженных сил Российской Федерации (ГУ ГШ ВС РФ), известное более как Главное разведывательное управление или ГРУ, используя разработанное в СССР чрезвычайно токсичное вещество нервно-паралитического действия «Новичок», организовало отравление работавшего на Великобританию офицера ГРУ, перебежчика Сергея Скрипаля и его дочери.

В августе Великобритания объявила о фальшивых личностях, которые использовались офицерами ГРУ для прикрытия своей деятельности, в том числе во время отравления Скрипалей, а 26 сентября и 8 октября портал расследовательской журналистики Bellingcat опубликовал их настоящие имена и биографические данные.

Выяснилось, что «Руслан Боширов» — это герой РФ офицер ГРУ Анатолий Чепига, а его напарник «Александр Петров» — офицер ГРУ и военный врач Александр Мишкин.

Произошедшее вызвало эффект лавины, дав повод для обширных расследований. В различных средствах массовой информации опубликован большой объем информации, которую журналистам удалось найти о личностях и жизни офицеров ГРУ А.Чепиги и А.Мишкина. Возможно, наиболее интересное открытие 1 октября 2018 года было опубликовано на портале российского оппозиционера Михаила Ходорковского — Mbk.media. В этом расследовании, помимо биографии А.Чепиги, приводится список лиц, учившихся с ним в главном учебном заведении ГРУ – Военно-дипломатической академии (сейчас учебное заведение носит официальное название Военная академия Министерства обороны РФ), которая находится в Москве на ул.Народного Ополчения 50.

В Военно-дипломатической академии, называемой самими офицерами ГРУ «Консерваторией», с момента ее основания обучают будущих разведчиков для нужд военной спецслужбы РФ. Согласно написанному бывшим офицером ГРУ, перебежчиком Виктором Суворовым (настоящее имя Владимир Резун), во времена СССР заочно приговоренного к смертной казни, которую не отменили даже после распада советской империи, в этом учебном заведении лучшие специалисты разведки и контрразведки обучают будущих работников всем необходимым навыкам. Кроме того, в данное учебное заведение нельзя поступить, курсантов тщательно отбирают из числа самых лучших и способных офицеров.

Согласно данным Mbk.media в «консерватории» в период времени с 2009 по 2015 год «учились» и были прописаны в одном общежитии с А.Чепигой 12 офицеров вооруженных сил РФ. В результате попыток найти и установить по открытым источникам, чем сейчас занимаются и где находятся упомянутые однокурсники Чепигы, удалось выяснить, что один из них, офицер ГРУ Роман Татарка, уже с 2011 года, выдавая себя за дипломата посольства РФ, работает неподалеку, в одной из стран Евросоюза – Латвии.

Кто такой Роман Татарка?