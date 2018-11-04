И года не прошло: у Партии реформ вновь меняется генсек
4 ноября 2018, 20:48
Лишь весной этого года заступивший на пост генерального секретаря Партии реформ Керт Валдару решил отказаться от должности. Новым генсеком реформистов станет член волостного собрания Пыльтсамаа Эркки Кельдо, который также отвечает за региональное развитие Партии реформ.
Валдару объяснил свой уход с поста генерального секретаря Партии реформ намерением баллотироваться на выборах в Рийгикогу, передает Rus.ERR.
По его словам, трудно заниматься собственной предвыборной компанией и одновременно выполнять обязанности генерального секретаря.
Керт Валдару был назначен генеральным секретарем в апреле этого года на общем съезде Партии реформ, на котором новым председателем политической силы избрали Каю Каллас.