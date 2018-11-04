И года не прошло: у Партии реформ вновь меняется генсек

Лишь весной этого года заступивший на пост генерального секретаря Партии реформ Керт Валдару решил отказаться от должности. Новым генсеком реформистов станет член волостного собрания Пыльтсамаа Эркки Кельдо, который также отвечает за региональное развитие Партии реформ.