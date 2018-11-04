Пн, 5.11.2018
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В Ростове-на-Дону утонул мост Более 200 человек эвакуированы

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ФОТО: скриншот

В Ростове-на-Дону затонул понтонный мост через реку Дон. Инцидент произошел в воскресенье, 4 ноября, около 17:00, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Donday.

Центральная часть моста начала проседать, вода постепенно заполняла сооружение. В итоге два пролета моста оказались под водой.

В результате ЧП никто не пострадал, но сотни людей на острове остались без возможности добраться до города. На другой берег горожан переправляют спасатели.

«Для перевозки людей с острова задействованы пять плавсредств, — отметили в региональном управлении МЧС. — Перевезено более 200 человек. Ожидается прибытие инженерной техники для подъема затонувших секций моста».

Кроме того, спасатели откачивают воду с понтонов.

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