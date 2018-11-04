Центральная часть моста начала проседать, вода постепенно заполняла сооружение. В итоге два пролета моста оказались под водой.

В результате ЧП никто не пострадал, но сотни людей на острове остались без возможности добраться до города. На другой берег горожан переправляют спасатели.

«Для перевозки людей с острова задействованы пять плавсредств, — отметили в региональном управлении МЧС. — Перевезено более 200 человек. Ожидается прибытие инженерной техники для подъема затонувших секций моста».