Пн, 5.11.2018
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Фото: мужчина ударил ножом жертву и сбежал Потерпевший находится в тяжелом состоянии

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Tagaotsitav Meelis.

ФОТО: Politsei- ja piirivalveamet

Сегодня около 18 часов в Центр тревоги поступило сообщение о ножевом нападении в Эльва. Полицейские ищут подозреваемого в совершении преступления 46-летнего Меэлиса.

По предварительным данным, в Эльва на улице Кирде между Меэлисем и 30-летним мужчиной произошла ссора, которая закончилась тем, что Меэлис ножом нанес 30-летнему мужчине опасные для жизни ранения. Скорая помощь доставила потерпевшего в тяжелом состоянии в больницу.

«Выехавшие на место происшествия полицейские сразу приступили к поиску подозреваемого и на помощь была взята и собака, но мужчина пока не пойман, - сказал ведущий следователь Тартуского отделения полиции Калле Валл. - Если кто-то видел изображенного на фотографии мужчину, позвоните немедленно в 112 или 5306 9480. Любая информация может помощь нам его поймать».

Начато уголовное производство по статье о покушении на убийство.

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