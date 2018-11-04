По предварительным данным, в Эльва на улице Кирде между Меэлисем и 30-летним мужчиной произошла ссора, которая закончилась тем, что Меэлис ножом нанес 30-летнему мужчине опасные для жизни ранения. Скорая помощь доставила потерпевшего в тяжелом состоянии в больницу.

«Выехавшие на место происшествия полицейские сразу приступили к поиску подозреваемого и на помощь была взята и собака, но мужчина пока не пойман, - сказал ведущий следователь Тартуского отделения полиции Калле Валл. - Если кто-то видел изображенного на фотографии мужчину, позвоните немедленно в 112 или 5306 9480. Любая информация может помощь нам его поймать».