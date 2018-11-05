В Ласнамяэ столкнулись грузовик и легковушка: одного человека госпитализировали
5 ноября 2018, 7:15
В ночь на понедельник 5 ноября, около 00.08 в столичном районе Ласнамяэ произошло ДТП с участие грузовика и легкового автомобиля, в результате которого пострадал человек.
Инцидент имел место на перекрестке улиц Смуули-теэ и Пунане. По предварительным, грузовой автомобиль, которым управлял 25-летний мужчина, не уступил дорогу двигавшемуся по главной дороге автомобилю Toyota Avensis, которым управлял 64-летний мужчина.
В результате произошедшего столкновения пострадал водитель Toyota, которого доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.