Пн, 5.11.2018
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  • В Ласнамяэ столкнулись грузовик и легковушка: одного человека госпитализировали

В Ласнамяэ столкнулись грузовик и легковушка: одного человека госпитализировали

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Kiirabiauto.

ФОТО: Mihkel Maripuu

В ночь на понедельник 5 ноября, около 00.08 в столичном районе Ласнамяэ произошло ДТП с участие грузовика и легкового автомобиля, в результате которого пострадал человек.

Инцидент имел место на перекрестке улиц Смуули-теэ и Пунане. По предварительным, грузовой автомобиль, которым управлял 25-летний мужчина, не уступил дорогу двигавшемуся по главной дороге автомобилю Toyota Avensis, которым управлял 64-летний мужчина.

В результате произошедшего столкновения пострадал водитель Toyota, которого доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

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