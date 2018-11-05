Число жертв наводнений в Италии возросло до 30

Всего на Сицилии от наводнения погибли 12 человек. Прибывший на место трагедии прокурор Сицилии Амброгио Картосио охарактеризовал ситуацию как полнейшую катастрофу.

Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини, как сообщили местные СМИ, заявил в минувшее воскресенье после обследования пострадавших районов: "Нам нужно 40 млрд евро для обеспечения безопасности национальной территории". Он пообещал собрать и израсходовать эту сумму, отметив, что надеется на то, что Евросоюз не обвинит его в перерасходе средств.