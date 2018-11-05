Участники внезапных учений: не явилось около 500 резервистов, многие были на сборах против их воли

В минувшую субботу в Эмари закончились четырехдневные учения Okas 2018 («Шип-2018»), на которые правительство призвало 1248 резервистов, зачисленных в состав резервного подразделения 51-го батальона логистики службы тыла.

Одним из участников учений был Марти Мяги, который сначала узнавал у друзей о возможности откосить от сборов. «Думаю, это защитный рефлекс был, потому что пришлось менять свои планы, связанные с работой и учебой», - сказал Мяги, добавив, что власти дали всего лишь 24 часа, чтобы явиться на место.

Хотя Мяги и советовали прикинуться, что он не получал повестку, молодой человек все-таки решил отправиться на сборы вместе с друзьями. «Вообще, было нормально. Удалось пообщаться со старыми товарищами. Можно понять, почему все заняло так много времени. Дело в том, что и для действующих военных учения были неожиданными», - описал он происходившее на учениях.

Марек Кескюлль, другой участник учений, отправился на сборы с радостью. «Были и те, кто оказался там против их воли. Поэтому они прибыли в последний момент. По словам верховного командования, присутствовало 700 резервистов. Около 500 человек не прибыли. Так нам сказали», - сообщил Кескюлль.

По его словам, поскольку для прибытия на сборы в Эмари давалось только 24 часа, некоторые резервисты были недовольны этим фактом. «У многих уже планы были. Пришлось все отменять», - сказал он.

Вообще, Кескюлль остался доволен учениями. «У нас в армии была классная банда. Поэтому было приятно со всеми повидаться. Да и новые знакомства завел», - поделился впечатлениями он.

Министр обороны Юри Луйк признал в субботнем выпуске «Актуальной камеры», что были и те, кто намеренно уклонялся от участия в учениях. «Таким людям должно быть стыдно перед их товарищами, которые прибыли на учения», - сказал он.