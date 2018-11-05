Помпео: после введния санкций европейские компании не смогут работать и с США, и с Ираном

Компании из ЕС после введения в понедельник новых американских санкций против Тегерана, не смогут одновременно работать на иранском и американском рынке, предупредил в воскресенье госсекретарь США Майк Помпео.
"Мы не разрешим европейским компаниям работать как с США, так и с Ираном", - сказал он в эфире телеканала Си-Би-Эс. При этом глава Госдепа подчеркнул, что США не будут наказывать государства за то, что их компании торгуют с Ираном.
По словам главы Госдепа, за последние месяцы сотни европейских компаний покинули Иран, опасаясь американских санкций.
"Весь мир понимает, что санкции реальны и серьезны", - добавил Помпео.
Ограничительные меры, которые вступят в силу в понедельник, он назвал самыми мощными санкциями, которые когда бы то ни было, вводили против Ирана.
При этом госсекретарь заявил, что Иран в ответ на санкции не будет возобновлять работу над ядерной программой. "Я уверен, что иранцы не примут такое решение", - сказал он.