Помпео: после введния санкций европейские компании не смогут работать и с США, и с Ираном

"Мы не разрешим европейским компаниям работать как с США, так и с Ираном", - сказал он в эфире телеканала Си-Би-Эс. При этом глава Госдепа подчеркнул, что США не будут наказывать государства за то, что их компании торгуют с Ираном.

По словам главы Госдепа, за последние месяцы сотни европейских компаний покинули Иран, опасаясь американских санкций.

"Весь мир понимает, что санкции реальны и серьезны", - добавил Помпео.

Ограничительные меры, которые вступят в силу в понедельник, он назвал самыми мощными санкциями, которые когда бы то ни было, вводили против Ирана.