"Русал" намерен зарегистрироваться в России

Совет директоров российского производителя алюминия "Русал", находящегося под санкциями США, принял решение о перерегистрации с острова Джерси в Россию. Об этом говорится в заявлении компании, распространенном в понедельник, 5 ноября, на Гонконгской фондовой бирже.
После тщательного рассмотрения совет директоров решил, что исполнение российских законов "О международных компаниях" и "О специальных административных районах на территориях Калининградской области и Приморского края" отвечает интересам компании и ее акционеров, отмечается в заявлении. Пакет законов о создании российской альтернативы офшорам Владимир Путин подписал в начале августа. Тогда же "Русал" объявил о возможности перейти в российскую юрисдикцию, пишет DW.com.
Теперь алюминиевому гиганту потребуется одобрение российских властей, кроме того, "Русалу" необходимо привести нормативные документы в соответствие с законодательством РФ. Также компании предстоит выпустить российские акции. При этом в "Русале" отметили, что перевод в Россию "зависит от многих факторов" и может не состояться.
Санкции против "Русала"
Компания "Русал" подпала под санкции США, введенные в апреле после публикации "Кремлевского доклада" о российских бизнесменах, компаниях, чиновниках и топ-менеджерах госкорпораций. Позже США заявили о готовности снять санкции с "Русала", если бизнесмен Олег Дерипаска откажется от контроля над компанией. В мае Дерипаска объявил о выходе из состава совета директоров "Русала".