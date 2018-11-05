"Русал" намерен зарегистрироваться в России

После тщательного рассмотрения совет директоров решил, что исполнение российских законов "О международных компаниях" и "О специальных административных районах на территориях Калининградской области и Приморского края" отвечает интересам компании и ее акционеров, отмечается в заявлении. Пакет законов о создании российской альтернативы офшорам Владимир Путин подписал в начале августа. Тогда же "Русал" объявил о возможности перейти в российскую юрисдикцию, пишет DW.com.

Теперь алюминиевому гиганту потребуется одобрение российских властей, кроме того, "Русалу" необходимо привести нормативные документы в соответствие с законодательством РФ. Также компании предстоит выпустить российские акции. При этом в "Русале" отметили, что перевод в Россию "зависит от многих факторов" и может не состояться.

Санкции против "Русала"