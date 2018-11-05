Ханю установил три мировых рекорда и впервые в истории прыгнул каскад из четверного тулупа и тройного акселя

Сегодня Ханю также побил рекорд в произвольной программе (190,43), предыдущий лучший результат принадлежал американцу Нэтану Чену (189,99). По сумме программ Ханю также показал рекордные баллы – 297,12 (предыдущий рекорд – 280,57, Чен).

Кроме того, в произвольной программе двукратный золотой медалист Игр впервые в истории прыгнул каскад из четверного тулупа и тройного акселя. Ханю исполнил его во второй части программы и, несмотря на небольшую сбавку по системе GOE, получил за него больше 15 баллов.