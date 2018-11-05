Пн, 5.11.2018
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  • Ханю установил три мировых рекорда и впервые в истории прыгнул каскад из четверного тулупа и тройного акселя

Ханю установил три мировых рекорда и впервые в истории прыгнул каскад из четверного тулупа и тройного акселя

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Yuzuru Hanyu oma teise olümpiakullaga

ФОТО: Toru Hanai/Reuters/Scanpix

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Юдзуру Ханю установил три мировых рекорда на этапе Гран-при в Финляндии, передает sports.ru.

В короткой программе японский спортсмен набрал 106,69 балла, превзойдя рекорд своего соотечественника Шомы Уно (104,15).

Сегодня Ханю также побил рекорд в произвольной программе (190,43), предыдущий лучший результат принадлежал американцу Нэтану Чену (189,99). По сумме программ Ханю также показал рекордные баллы – 297,12 (предыдущий рекорд – 280,57, Чен).

Кроме того, в произвольной программе двукратный золотой медалист Игр впервые в истории прыгнул каскад из четверного тулупа и тройного акселя. Ханю исполнил его во второй части программы и, несмотря на небольшую сбавку по системе GOE, получил за него больше 15 баллов.

С сезона-2018/19 действует новая система судейства, поэтому мировые рекорды предыдущих лет признаны историческими.

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