Ханю установил три мировых рекорда и впервые в истории прыгнул каскад из четверного тулупа и тройного акселя

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Юдзуру Ханю установил три мировых рекорда на этапе Гран-при в Финляндии, передает sports.ru.
В короткой программе японский спортсмен набрал 106,69 балла, превзойдя рекорд своего соотечественника Шомы Уно (104,15).
Сегодня Ханю также побил рекорд в произвольной программе (190,43), предыдущий лучший результат принадлежал американцу Нэтану Чену (189,99). По сумме программ Ханю также показал рекордные баллы – 297,12 (предыдущий рекорд – 280,57, Чен).
Кроме того, в произвольной программе двукратный золотой медалист Игр впервые в истории прыгнул каскад из четверного тулупа и тройного акселя. Ханю исполнил его во второй части программы и, несмотря на небольшую сбавку по системе GOE, получил за него больше 15 баллов.
С сезона-2018/19 действует новая система судейства, поэтому мировые рекорды предыдущих лет признаны историческими.