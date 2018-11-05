Видео: аномалия на парковке торгового центра — многие автомобили не хотели заводиться

По словам одного из попавших в беду автовладельцев, рано утром его жена приехала на машине к торговому центру, но уехать из него уже не смогла, так как мотор не заводился, а на приборной панели появилось сообщение «No key detected» (ключ не найден — ред.).

Позже выяснилось, что людей, столкнувшихся с подобной проблемой, было несколько десятков. В большинстве случаев неисправность наблюдалась у автомобилей с бесключевым доступом.

Прибывшие на место эвакуаторщики сообщили, что уже не в первый раз посетители торгового центра обращаются к ним за помощью. К счастью, с помощью имевшегося у эвакуаторщика пульта удалось заблокировать все посторонние радиосигналы, чтобы автомобиль можно было завести.

Журналисты Tartu Postimees решили ради эксперимента отправиться на парковку торгового центра, чтобы проверить, как себя будут вести их автомобили. Если Ford Kuga завелся без особых проблем, то у Toyota Rav4 все прошло не так гладко. Машина не завелась, поэтому пришлось вызывать эвакуатор.

По словам эвакуаторщика, вызовы на эту парковку поступали в большом количестве — за последнее время несколько десятков людей уже столкнулись с проблемами. Чтобы разобраться в ситуации, журналисты обратились за комментариями в Департамент технадзора.

Руководитель Lõunakeskus Яан Лотт сообщил, что парковка была открыта около полутора лет назад, и раньше таких проблем не возникало. «Используется ли где-то поблизости какое-то устройство, которое влияет на работу… Сейчас сложно сказать. Как говорят врачи — нужен точный диагноз», - сообщил Лотт.

Вечером в пятницу сотрудники Департамента технического надзора прибыли на парковку, где установили, что причиной проблем является неисправный датчик, работавший на одной частоте с пультами автомобилей.

Сотрудники департамента пояснили, что автомобильные сигнализации работают на частотах 433 и 868 МГц. Но этими же частотами пользуются и прочие устройства. Например, охранные сигнализации, пульты управления, устройства передачи данных и т. п.