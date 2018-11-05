Нарва проиграла тяжбу со строительной фирмой и должна заплатить 50 000 евро

Тяжба касалась строительства зоны отдыха в Липовой ямке в 2016 году. Дело в том, что генеральный подрядчик строительства, E&G, обанкротился, после чего город Нарва, фирма-банкрот и ее субподрядчик, BGM Ehitus, заключили трехстороннее рамочное соглашение, по которому город взял на себя обязательства перед BGM Ehitus, которое, в свою очередь, довело работы до конца.

Однако после того, как работы были выполнены, город отказался платить строителю и остался должен около 42000 евро. В суде город привел разные обоснования; согласно одному из них, со стороны города работы принял человек, не обладавший соответствующей компетенцией.

Тем не менее Вируский уездный суд взыскал с города задолженность, сочтя, что у города Нарвы не было ни малейшего основания отказываться от выплаты денег, поскольку город взял на себя это обязательство по рамочному соглашению. Уездный суд взыскал с Нарвы не только основной долг, но и пеню в размере 7482 евро, а также расходы истца на юридическую помощь — более 2000 евро.

Город Нарва обжаловал решение Вируского уездного суда в окружном суде, но проиграл и там, поскольку окружной суд оставил решение уездного суда без изменений. На сегодня решение суда вступило в силу, поскольку в Государственном суде оно обжаловано не было.

Два года назад город Нарва проиграл тяжбу с еще одной строительной фирмой. Данная тяжба была связана с тендером 2013 года, когда город Нарва объявил госпоставку на выполнение строительных работ на двух улицах - Пушкина и бульваре Фама. Суммарный объем тендера составлял примерно полтора миллиона евро.

Во время выполнения тех работ возникла необходимость в некоторых дополнительных работах, которые, по утверждению строителя, были вызваны тем, что заказанный городом проект содержал ошибки. После завершения работ между строителем и городом начались недоразумения, поскольку город отказался платить за часть дополнительных работ и придержал также десять процентов от суммы совокупной стоимости договора, поскольку объектам не выдали разрешение на эксплуатацию, выдать которое должен был сам город. По словам строителя, город, не выдав разрешение на эксплуатацию, вместе с тем не предъявил каких-либо претензий к строительным работам.

В том случае фирма Verston Ehitus решила судиться с Нарвской горуправой и потребовала от города более 120 тысяч евро, из которых только пеня составляла чуть более 20 тысяч. Вируский уездный суд удовлетворил требование фирмы лишь частично, взыскав в пользу строителя 8000 евро пени, которая возникла из-за превышения сроков платежа. В остальной части иск не удовлетворили, поскольку суд первой инстанции нашел, что требование денег за дополнительные работы необоснованно.