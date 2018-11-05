Получены данные черного ящика упавшего в море индонезийского Boeing

Данные параметрического самописца содержат 69 часов информации о рейсах лайнера, включая последний полет, пишет Newsru.com.

Лайнер разрушился при касании о воду на большой скорости, вероятность взрыва на борту исключена. Об этом заявил руководитель Комитета по обеспечению безопасности на транспорте Соерджанто Таджахоно, слова которого приводит РБК .

По данным экспертов, во время касания с водой двигатель самолета Lion Air работал на высоких оборотах. Председатель комитета сообщил, что вывод об обстоятельствах крушения был сделан также на основании положения обломков в воде. Он отметил, что они находились на поверхности воды в 250 кв. м.

Таким образом, обломки находились друг от друга в радиусе не более 500 метров. Таджахоно пояснил, что так самолет разрушается при контакте с водной поверхностью на высокой скорости.

Самолет Boeing 737 индонезийской бюджетной авиакомпании Lion Air, вылетевший в прошлый понедельник утром из Джакарты на один из островов вблизи Суматры, через 13 минут после взлета упал в море в районе побережья Западной Явы. Обломки самолета находятся на глубине от 30 до 40 метров и разбросаны на обширной территории морского дна.

Причины катастрофы пока не выяснены. Разбившийся самолет был произведен в 2018 году и эксплуатировался авиакомпанией с августа. На борту самолета находились 189 человек, включая пассажиров и членов экипажа. Все они погибли.

Один из черных ящиков потерпевшего катастрофу Boeing дайверы нашли 1 ноября рядом с обломками.