Получены данные черного ящика упавшего в море индонезийского Boeing

Национальному комитету по безопасности на транспорте Индонезии при содействии австралийских специалистов удалось получить данные с бортового самописца разбившегося в Индонезии Boeing 737, сообщает портал Detik.
Данные параметрического самописца содержат 69 часов информации о рейсах лайнера, включая последний полет, пишет Newsru.com.
Лайнер разрушился при касании о воду на большой скорости, вероятность взрыва на борту исключена. Об этом заявил руководитель Комитета по обеспечению безопасности на транспорте Соерджанто Таджахоно, слова которого приводит РБК.
По данным экспертов, во время касания с водой двигатель самолета Lion Air работал на высоких оборотах. Председатель комитета сообщил, что вывод об обстоятельствах крушения был сделан также на основании положения обломков в воде. Он отметил, что они находились на поверхности воды в 250 кв. м.
Таким образом, обломки находились друг от друга в радиусе не более 500 метров. Таджахоно пояснил, что так самолет разрушается при контакте с водной поверхностью на высокой скорости.
Самолет Boeing 737 индонезийской бюджетной авиакомпании Lion Air, вылетевший в прошлый понедельник утром из Джакарты на один из островов вблизи Суматры, через 13 минут после взлета упал в море в районе побережья Западной Явы. Обломки самолета находятся на глубине от 30 до 40 метров и разбросаны на обширной территории морского дна.
Причины катастрофы пока не выяснены. Разбившийся самолет был произведен в 2018 году и эксплуатировался авиакомпанией с августа. На борту самолета находились 189 человек, включая пассажиров и членов экипажа. Все они погибли.
Один из черных ящиков потерпевшего катастрофу Boeing дайверы нашли 1 ноября рядом с обломками.
Поиски второго черного ящика и останков жертв крушения самолета продолжаются. По словам руководителя агентства по борьбе с чрезвычайными ситуациями Индонезии, предполагается, что второй самописец находится приблизительно в 50 метрах от основной зоны поиска, но поиски затрудняют подводные течения.