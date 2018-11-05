Пн, 5.11.2018
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  • Маклер: главный критерий выбора недвижимости для покупки стал другим

Маклер: главный критерий выбора недвижимости для покупки стал другим

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Многие мечтают о квартире в центре города, но жизнь диктует свои правила.

ФОТО: Toomas Huik / PM/SCANPIX BALTICS

Играющее на протяжении многих лет решающую роль при покупке недвижимости золотое правило начинает стремительно сдавать свои права, пишет портал Kodustiil.

Мы можем мечтать об идеальной квартире в центре города, но в реальной жизни более весомыми становятся другие аргументы.

По словам маклера бюро недвижимости Arco Vara Мерле Рохтметс, сейчас наиболее решающим фактором для покупки недвижимости является цена. «Уроки последнего кризиса все еще не забыты, и, покупая недвижимость, люди реалистично оценивают свои возможности. Сейчас покупатели предпочитают более дешевые окраины города или пригороды, где кредитная нагрузка на семейный бюджет значительно ниже», - объяснила Рохтметс.

Однако помимо близости места работы также ценится наличие рядом детских садов и школ, а также удобное расположение остановок общественного транспорта. Часто новое жилье выбирается неподалеку от родителей, друзей или знакомых.

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