Маклер: главный критерий выбора недвижимости для покупки стал другим

Мы можем мечтать об идеальной квартире в центре города, но в реальной жизни более весомыми становятся другие аргументы.

По словам маклера бюро недвижимости Arco Vara Мерле Рохтметс, сейчас наиболее решающим фактором для покупки недвижимости является цена. «Уроки последнего кризиса все еще не забыты, и, покупая недвижимость, люди реалистично оценивают свои возможности. Сейчас покупатели предпочитают более дешевые окраины города или пригороды, где кредитная нагрузка на семейный бюджет значительно ниже», - объяснила Рохтметс.