Постпред РФ при МАГАТЭ: вводя санкции против Тегерана, США действуют методом экономического шантажа, угроз и запугивания
5 ноября 2018, 9:55
Москва негативно относится к новым санкциям Вашингтона в отношении Ирана, считает их проявлением экономического шантажа и запугивания, заявил постпред РФ при МАГАТЭ и других международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Наше отношение к новой волне антииранских США, разумеется, самое негативное", - сказал Ульянов "Интерфаксу", комментируя введение Америкой нового пакета антииранских санкций.
"Главная проблема связана с тем, что Вашингтон, методами экономического шантажа, угроз и запугивания, навязывает проведение аналогичной политики другим государствам, которые понимают исключительно важное значение СВПД, но в силу разных причин не могут противостоять американскому прессингу", - отметил российский дипломат.