Постпред РФ при МАГАТЭ: вводя санкции против Тегерана, США действуют методом экономического шантажа, угроз и запугивания

"Главная проблема связана с тем, что Вашингтон, методами экономического шантажа, угроз и запугивания, навязывает проведение аналогичной политики другим государствам, которые понимают исключительно важное значение СВПД, но в силу разных причин не могут противостоять американскому прессингу", - отметил российский дипломат.