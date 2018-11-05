Пн, 5.11.2018
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  • Постпред РФ при МАГАТЭ: вводя санкции против Тегерана, США действуют методом экономического шантажа, угроз и запугивания

Постпред РФ при МАГАТЭ: вводя санкции против Тегерана, США действуют методом экономического шантажа, угроз и запугивания

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Флаг МАГАТЭ

ФОТО: Reuters/ScanPix

Москва негативно относится к новым санкциям Вашингтона в отношении Ирана, считает их проявлением экономического шантажа и запугивания, заявил постпред РФ при МАГАТЭ и других международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Наше отношение к новой волне антииранских США, разумеется, самое негативное", - сказал Ульянов "Интерфаксу", комментируя введение Америкой нового пакета антииранских санкций.

"Главная проблема связана с тем, что Вашингтон, методами экономического шантажа, угроз и запугивания, навязывает проведение аналогичной политики другим государствам, которые понимают исключительно важное значение СВПД, но в силу разных причин не могут противостоять американскому прессингу", - отметил российский дипломат.

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