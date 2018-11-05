Зеро, господа! Многолетний директор крупнейшей сети казино Эстонии лишился работы

«У Пламмера более 20 лет опыта работы в международном секторе азартных игр, в течение которых он побывал учредителем и руководителем сфокусированного на секторе организации азартных игр независимого консалтингового предприятия North Sea Gaming, а также руководителем высшего звена в фирмах Holland Casino, Caesars Entertainment Group, Rush Street Gaming и Aristocrat Technologies», - сообщил Olympic бирже.

Совет также ввел в правление OEG назначенного директором по технологии Омера Эфраима, который имеет более 15 лет опыта в сфере разработок программного обеспечения, большую часть которых он занимался технологиями азартных игр.

В число прошлых должностей Эфраима входят в том числе пост директора по технологии в предлагающей сетевые игры и услуги фирме Skywind Group и руководство отделом ведущихся в прямой трансляции казино-игр в Playtech, одной из крупнейшей в мире компаний по производству программного обеспечения для сетевых игр.

В результате реорганизации расширены задачи члена правления и директора по производству Меэлиса Пиелберга, которые теперь включают также прямой надзор за деятельностью стран OEG и развитием предпринимательства.

Все трое членов правления будут исполнять свои обязанности в штаб-квартире OEG в Таллинне.

Бывший исполнительный директор и член правления OEG Мадис Яэгер в результате реорганизации покинет пост и продолжит деятельность в качестве старшего консультанта OEG.

Владелец Olympic Entertainment Group (OEG), компания Odyssey Europe, в октябре завершила процедуру squeeze-out в отношении миноритарных акционеров — теперь все акции Olympic принадлежат Odyssey.