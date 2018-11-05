Зеро, господа! Многолетний директор крупнейшей сети казино Эстонии лишился работы

Совет Olympic Entertainment Group (OEG) решил назначить исполнительным директором компании бывшего члена совета Кори Пламмера, который сменит на этом посту руководившего компанией семь лет Мадиса Яэгера.
«У Пламмера более 20 лет опыта работы в международном секторе азартных игр, в течение которых он побывал учредителем и руководителем сфокусированного на секторе организации азартных игр независимого консалтингового предприятия North Sea Gaming, а также руководителем высшего звена в фирмах Holland Casino, Caesars Entertainment Group, Rush Street Gaming и Aristocrat Technologies», - сообщил Olympic бирже.
Совет также ввел в правление OEG назначенного директором по технологии Омера Эфраима, который имеет более 15 лет опыта в сфере разработок программного обеспечения, большую часть которых он занимался технологиями азартных игр.
В число прошлых должностей Эфраима входят в том числе пост директора по технологии в предлагающей сетевые игры и услуги фирме Skywind Group и руководство отделом ведущихся в прямой трансляции казино-игр в Playtech, одной из крупнейшей в мире компаний по производству программного обеспечения для сетевых игр.
В результате реорганизации расширены задачи члена правления и директора по производству Меэлиса Пиелберга, которые теперь включают также прямой надзор за деятельностью стран OEG и развитием предпринимательства.
Все трое членов правления будут исполнять свои обязанности в штаб-квартире OEG в Таллинне.
Бывший исполнительный директор и член правления OEG Мадис Яэгер в результате реорганизации покинет пост и продолжит деятельность в качестве старшего консультанта OEG.
Владелец Olympic Entertainment Group (OEG), компания Odyssey Europe, в октябре завершила процедуру squeeze-out в отношении миноритарных акционеров — теперь все акции Olympic принадлежат Odyssey.
Несколько дней спустя OEG подал на бирже заявление о передаче акций миноритарных акционеров Odyssey Europe за компенсацию в размере 1,4 евро за акцию.