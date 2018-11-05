Фото: в Каламая продается квартира с прекрасным дизайном

Очень красивая, современная и стильно обставленная квартира находится в прибрежной части Каламая, на улице Кюти. В квартира три комнаты и большой балкон, из всех комнат открывается вид на море. Для отделочных работ были использованы только высококачественные материалы.

На полу - натуральная паркетная доска, в прихожей - керамическая плитка. Внутренние двери сделаны по специальному заказу. Окна - трехкамерные деревянные стеклопакеты немецкого типа.

ФОТО: KV.EE

В прихожей и обеих спальнях находятся вместительные и функциональные шкафы-купе.

Одну стену в просторной и светлой гостиной занимают окна от пола до потолка. Современная кухонная мебель заказана в немецкой фирме Schmidt. В центре комнаты находится необычный камин, который можно легко развернуть в сторону сидящих около него людей. Здесь же выход на большой балкон, весь день залитый солнцем.

ФОТО: KV.EE

ФОТО: KV.EE

ФОТО: KV.EE