Пн, 5.11.2018
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Фото: в Каламая продается квартира с прекрасным дизайном

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ФОТО: KV.EE

Эта прекрасная квартира с продуманным дизайном и роскошным видом находится в жилом комплексе Kalaranna kodud в Каламая, рассказывает портал Kodustiil.

Очень красивая, современная и стильно обставленная квартира находится в прибрежной части Каламая, на улице Кюти. В квартира три комнаты и большой балкон, из всех комнат открывается вид на море. Для отделочных работ были использованы только высококачественные материалы. 

На полу - натуральная паркетная доска, в прихожей - керамическая плитка. Внутренние двери сделаны по специальному заказу. Окна - трехкамерные деревянные стеклопакеты немецкого типа. 

ФОТО: KV.EE

В прихожей и обеих спальнях находятся вместительные и функциональные шкафы-купе. 

Одну стену в просторной и светлой гостиной занимают окна от пола до потолка. Современная кухонная мебель заказана в немецкой фирме Schmidt. В центре комнаты находится необычный камин, который можно легко развернуть в сторону сидящих около него людей. Здесь же выход на большой балкон, весь день залитый солнцем.  

ФОТО: KV.EE

ФОТО: KV.EE

ФОТО: KV.EE

Больше информации находится ЗДЕСЬ.

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