Мэйуэзер дебютирует в MMA

14 октября чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов предложил Мэйуэзеру провести бой. Тот согласился встретиться только по правилам бокса. Американец также отметил, что такой поединок должен состояться в Лас-Вегасе. Россиянин в свою очередь заявил, что бой мог бы пройти в московских «Лужниках».