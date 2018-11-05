Кремль. Иллюстративное фото. ФОТО: Vladimir Vjatkin/Sputnik/Scanpix

В обзоре британской прессы:

Русские в Британии подозревают друг друга в шпионаже

Times рассказывает о результатах исследования британского аналитического центра Henry Jackson Society, согласно которому от четверти до половины русских экспатов в Британии являются информаторами российских спецслужб.

«Русские в Британии опасаются, что до половины их соотечественников-эмигрантов являются осведомителями Кремля», - пишет издание со ссылкой на доклад, который будет опубликован официально во вторник.

«Эти подозрения и паранойя подпитывались массовой высылкой российских дипломатов из 26 стран в ответ на отравление двойного агента Сергея Скрипаля», - отмечает газета.

Сэр Ричард Дирлав, бывший глава MИ6, приветствовал доклад, отметив, что он «напоминает о том, что российская разведка на Западе по-прежнему крупномасштабна и навязчива».

Эндрю Фоксэл, автор доклада «Путин все видит и слышит: как российская разведка угрожает Британии» сказал в интервью Times, что такие высокие показатели числа информаторов и шпионов среди русских в Британии ему называли россияне, которых он интервьюировал для своего доклада.

«Существует растущая паранойя или вера в то, что за ними следят, что им нужно быть осторожными, думать, что они говорят, кому и где», - сказал Фоксэл.

«Неясно, были ли „осведомителями“ все, кто напрямую отчитывался дипломатам или среди них были и просто болтливые русские, повторявшие информацию, которая в конечном итоге оказывалась в посольстве», - пишет газета.

Times цитирует мнение своего анонимного собеседника, которого газета называет «диссидентом»: он утверждает, что информаторами может быть около половины русских в Британии, объясняя это тем, что «русские опирались на посольство, чтобы наладить контакты и найти возможности для бизнеса».

Среди тех, кто боится, что за ними следят, по имени газета называет лишь сподвижника Алексея Навального Владимира Ашуркова, бежавшего в Британию в 2014 году.

«Г-н Ашурков научился проявлять бдительность на собраниях эмигрантов - слушать, с кем говорить о политике, безопасности и других деликатных вопросах, понимая, что это могут быть осведомители, собирающие информацию и отправляющие ее в Москву», - пишет издание.

Бэнкс: «Не было ни русских денег, ни вмешательства»

Guardian рассказывает о том, что британский бизнесмен Аррон Бэнкс отрицает свою связь с русскими, утверждая, что «не было ни русских денег, ни вмешательства», а 8 миллионов фунтов стерлингов, которые он пожертвовал на неофициальную кампанию за выход Британии из ЕС он потратил из прибылей собственных британских компаний.

Бэнкс сказал в интервью телепрограмме «Эндрю Марр Шоу», что «деньги поступали от британской компании, занятой в сфере страхового бизнеса».

Впрочем, как напоминает Guardian, ранее бизнесмен утверждал, что эта компания неприбыльная, а теперь в интервью отказался сообщить, какая же компания перевела в свою очередь необходимые средства Rock Services для дальнейших трат на пробрекзитовую пропаганду.

Бэнкс написал после программы в своем «Твиттере», что раз пожертвование было сделано британской компанией из британских средств, то никто не может требовать от него отчета о происхождении этих денег.

Также бизнесмен заявил в интервью Эндрю Марру, что кампания против него затеяна, чтобы перечеркнуть результаты референдума по Брекзиту».

В отказе британцев от вакцинации нашли русское влияние

Times рассказывает о том, что в Британии среди родителей растет опасная тенденция отказываться от вакцинации детей.

Газета цитирует мнение главного врача Национальной системы здравоохранения, которая винит в этой негативной и угрожающей здоровью нации тенденции фейковые новости, распространяемые через соцсети. Конкретное беспокойство врачей вызывает нежелание родителей делать своим детям тройную прививку от эпидемического паротита, кори и краснухи.

Как пишет издание, происходит это в результате ложных страхов, порожденных конспирологическими теориями, которыми полон интернет. Распространению этих теорий, по мнению издания, помогают русские, «которым обязательно нужно всюду сунуть свой нос».

«Спонсируемые Кремлем аккаунты в соцсетях, распространяют дискредитирующие теории о вакцине, включая ту, что в одной мексиканской деревне после прививки три четверти детей или оказались в больнице, или умерли», - пишет газета. И вся эта деятельность «нечестивого альянса кремлевских оперативников и доверчивых дураков» раздувается, по мнению Times, еще и западной уверенностью в том, что эти болезни остались в прошлом и стали редкими.