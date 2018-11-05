Как использовать цифровую грамотность ида-вирусцев при изучении эстонского языка как неродного?

Когда я в прошлом году приступила к написанию своей магистерской работы с целью изучения цифровой грамотности ида-вирумааских педагогов и школьников при изучении эстонского языка как неродного, то я думала, что ученикам знакомы соответствующие электронные среды и они используют их для совершенствования своего эстонского. Как известно, молодёжь разбирается в инфотехнологиях и с их помощью очень быстро изучает новые языки.

К сожалению, выяснилось, что это не совсем так. Когда я спросила у школьников и взрослых учеников, почему по прошествии столь долгих лет изучения эстонского языка они так и не овладели им в достаточной степени, то как правило, они отвечали, что у них отсутствует естественная языковая среда. Очень часто в качестве оправдания приводилось отсутствие общения на изучаемом языке. За этим следовал длинный перечень других причин, по которым в Ида-Вирумаа невозможно заговорить на эстонском. О неиспользовании же эстоноязычных электронных учебных материалов никто даже не упомянул.

Вывод прост – учащихся следует настойчивее направлять и лучше мотивировать, чтобы они практиковали свой эстонский в том числе и с помощью электронных ресурсов. Чтобы молодые люди были в будущем конкурентоспособными на рынке труда, их цифровые навыки нужно развивать постоянно, причём на всех уроках сразу.

Исследование, проведённое в трёх ида-вирумааских школах

Я организовала опрос в трёх общеобразовательных школах на северо-востоке Эстонии среди учащихся 4-12-х классов, чьим родным языком не является эстонский. Всего в анкетировании приняло участие 310 респондентов (163 мальчиков и 147 девочек). Темой исследования стали способы поиска учениками информации на эстонском языке, их (не)умение ссылаться на использованные источники, а также (не)использование интернета при выполнении домашних заданий.

Поиск информации. Выяснилось, что в русских школах учащиеся второй школьной ступени (классы с четвёртого по шестой – Ред) ищут информацию преимущественно на своём родном языке, после чего переводят её на эстонский. Умеющих вести поиск информации на эстонском языке, а затем излагать своими словами, совсем немного. Очень жаль, потому что существует много интересных веб-сайтов (Miksike, Eesti Keel, Koolielu, Lastekas, Keeleklikk и др.), которые позволяют русским ребятам самостоятельно практиковать свой эстонский. Сознательно этими добротными ресурсами пользуется менее трети учеников.