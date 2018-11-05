Институт развития здоровья: не подпитывай депрессию алкоголем

«Каждый в своей жизни сталкивается с негативными чувствами и стрессом: плохим настроением, напряжением, раздражительностью, страхом, стыдом, чувством вины, беспомощностью и безнадежностью. Алкоголь отлично помогает притупить эмоции и мышление. Под действием спиртного кажется, что справиться с трудностями и заботами легче», - говорит клинический психолог Карийна Лаас. И все-таки, добавила психолог, алкоголь в действительности усугубляет эмоциональные проблемы и может добавить новых.

Лаас советует тем, кто не может справиться со стрессом и негативом, искать поддержку у близких, посоветоваться с семейным врачом, психиатром или психологом. А вот употребления алкоголя лучше избегать, потому что он приносит только временное облегчение.

«В длительной перспективе алкоголь портит отношения между людьми, в том числе рабочие, отрицательно сказывается на финансовом состоянии, успешности и здоровье. Это, в свою очередь, усугубляет стресс, беспокойство и подавленность. Так можно попасть в замкнутый круг, когда алкоголь работает против первоначальной цели», - говорит психолог.

Найти больше информации и помощь можно на портале Alkoinfo, где есть тест на эмоциональное состояние, который может пройти каждый.

Проведенный в августе 2018 года опрос TAI показал, что в последний месяц более половины совершеннолетних жителей страны страдали от стресса, чрезмерного напряжения или проблем. Примерно половина респондентов испытывали проблемы со сном, 40% недавно переживали чувство одиночества, безнадежности и грусти.