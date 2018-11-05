Пн, 5.11.2018
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В понедельник наблюдаются сбои в работе Mobiil-ID

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Mobiil-ID.

ФОТО: Mihkel Maripuu / PM/Scanpix Baltics

В понедельник, 5 ноября, из-за технических проблем система Mobiil-ID работает с нарушениями, об этом сообщил разработчик систем электронной идентификации SK ID Solutions.

«Работа Mobiil-ID точно нарушена, возможны также проблемы с ID-картами», - сообщил BNS исполнительный директор SK ID Solutions Калев Пихл.

По словам Пихла, точно не известно, в чем заключается техническая проблема, он также не стал сообщать ориентировочный срок ее устранения. «Мы, конечно, надеемся, что решение проблемы — вопрос минут», - отметил он.

Пользование ID-картами нарушено в рамках тех электронных услуг, где используется сетевая услуга SK DigiDocService. Эта помеха не повлияет на проверку действительности цифровых подписей.

Приложение Smart-ID должно работать без проблем.

SK ID Solutions приносит извинения за доставленные неудобства.

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