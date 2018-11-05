Образование и авторское право: какие изменения принесёт очередная евродиректива?

По сравнению с первоначальной версией, проект директивы существенно изменился, и хотя вопрос о финальной версии ещё открыт, границы возможностей прояснились и они гораздо уже по сравнению с тем, что было обещано предыдущей директивой.

Что установлено директивой?

В новой директиве использование защищённых авторским правом произведений в системе образования прописано в статье 4. По сравнению с тем, что было до сих пор, самым существенным отличием является появившееся для учебных заведений обязательство приобретать «легкодоступные» лицензии ради использования произведений в школах (статья 2, пункт 1). Цены на лицензии должны быть «разумными», но поскольку вопрос о том, кто будет определять разумность или неразумность цен, всё ещё открыт, а ненасытности продавцов нет никакого противовеса, то право голоса остаётся за теми, кто выдаёт лицензии (статья 4, пункт 2). Государства же обязывают оповестить школы о необходимости покупки лицензий (т.е. гарантировать их «легкодоступность», статья 2, пункт 2).

К тому же, директива устанавливает требование, согласно которому защищённые авторским правом произведения можно использовать для придания урокам наглядности только: 1) в стране, где находится учебное учреждение (исключается их использование, например, учителями и учениками во время экскурсий или отдыха за рубежом, под вопросом оказываются также выступления учеников в других странах, в которых законодательство не совпадает полностью с нашим); 2) в безопасной электронной среде или сети (статья 3). Это исключает возможность публикации защищённых авторским правом произведений в открытом доступе на вэб-сайтах. Например, если сейчас на домашних страничках многих школ можно найти и свободно почитать исследовательские работы учащихся, то в случае введения запрета под замок придётся поставить те из них, в которых содержатся тексты, фотографии и прочие материалы чужого авторства.

Ограничение делает ещё более жёстким пункт А статьи 1, который делает возможным доступ только для учащихся школ, студентов, педагогов и технических работников. Если школа не будет пользоваться интранетом с ограничениями или предоставит к нему доступ родителям, то этот беспорядок придётся прекратить.

Статья 4 позволяет странам-членам ЕС выплачивать компенсацию авторам, которые понесли убытки из-за бесплатного использования их произведений в системе образования. Как будут выявляться случаи нанесения ущерба и его размер, неизвестно. Выплата компенсации предусмотрена не вместо оплаты лицензии, а вдобавок к ней. В Эстонии этот гигантский ущерб до сих пор никак не компенсирован, и совершенно неизвестно, сколько авторов умерло от голода по той причине, что на школьных уроках будущим покупателям их произведений учителя представляли их же книги, картины или фильмы.