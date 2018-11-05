Люди бегут от мобильной связи

Люди все чаще выбирают тишину и покой вместо развлечений. Яна Яансон, специалист по информации отдела рекреации Центра управления государственными лесами, снова и снова слышит на другом конце телефонной линии, что люди, бронирующие лесной домик, хотят уехать в конце года подальше от городского шума и прочь от мира «умных» технологий.

Центр управления государственными лесами (RMK) имеет домики, где нет не только мобильной связи, но даже электричества. Место что надо, чтобы сбежать от всего мира! Так люди и поступают, притом массово. Уже в октябре забронировать большую часть лестных домиков на новогодние праздники было невозможно.

Много желающих

«Пожалуй, сейчас действительно все забронировано», - сказала Яна Яансон в конце октября. Заполняемость домиков во многом зависит оттого, когда откроется возможность бронирования на следующий год. Бронирование потому и открывается за год, чтобы не возникало ситуаций, когда одна и та же компания занимает домик, бронируя его на новогодние праздники на пять лет вперед.

«Часто бывает так, что те, кому не хватило места в этом году, обязательно хотят попасть в следующем, поэтому уже в январе и феврале бронируют на Новый год». Помимо уединенности, большую роль в популярности домиков играет и низкая цена по сравнению с другими местами отдыха.

О востребованности лесных домиков говорит и то, что уже сейчас имеются брони на Иванов день. «Как только люди узнают, что домик свободен, они стараются не упустить шанс», - говорит Яансон. На Новый год, конечно, посоветовать уже нечего. Кто-нибудь обязательно еще попытается в декабре, но для него возможность появится только в том случае, если кто-то другой откажется от брони.

Со своими спальными принадлежностями

Всего у RMK 24 домика по всей Эстонии, из них 20 – лесные домики, остальные четыре – дома природы. Последние куда менее аскетичны и предназначены прежде всего для отдыха, потому и более дорогие. К примеру, если в лесной домик обычно следует брать спальные принадлежности с собой, поскольку там может не быть ни кровати, ни матраца, то в доме природы есть все, включая постельное белье, кровать и даже оборудованную кухню.

Напротив, в лесном домике хорошо, если есть хотя бы кастрюля или сковорода, а все остальное нужно привезти с собой. В дом природы поместится и компания побольше; так, например, дом Симисалу в Ярвамаа известен как место для проведения свадеб.

Хотя бóльшая часть домиков используется и зимой, пик популярности в таких местах, конечно же, приходится на лето. По словам Яны Яансон, летом бывает так, что одна компания уезжает, а другая приезжает, неважно, выходные это или нет. Сейчас, осенью, люди чаще откладывают свои поездки на природу до выходных.