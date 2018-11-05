Нарвский таксист о приходе Taxify: «Приложение нам не конкурент»

Прогрессивная онлайн-система заказа и оказания услуг такси Taxify с ноября начала работать в Нарве — месте, известном своим специфическим таксорынком, где сотни моторов готовы довезти без счетчика за 2,5 евро почти в любой конец города. Несколько опрошенных местных таксистов отнеслись к новости с показным безразличием, а один сказал, что их преданная клиентура никуда от них не денется.
Нарвитянин Юрий - один из нескольких сотен нарвских таксистов, имеющий многолетний стаж и ныне работающий в частном порядке исключительно на себя, настроен в отношении Taxify довольно скептически. В разговоре с корреспондентом «Северного побережья» Юрий напоминает: население Нарвы - люди преимущественно немолодые, предпочитающие пользоваться не смартфонами, а старомодными кнопочными телефонами. Юрий и сам очень доволен своим стареньким сотовым, на который принимает заказы: «Я из дома ухожу на 19 суток и зарядку для него с собой не беру», — похвастался мужчина.
«Как пример - мой отец, который не умеет даже SMS прочитать, так о чем тут говорить! Об этом повсюду пишут, да все и так знают, что население Нарвы больно старое - так кто будет заказывать такси через приложение?» - рассуждает Юрий.
Еще одной особенностью Нарвы он считает местами путаницу с адресами или вовсе их отсутствие, например, в пригородах: «Я вчера (в четверг, 1 ноября — первый день работы Taxify в Нарве - прим. ред.) ради хохмы, как клиент, скачал это приложение - и думаю: как мне обозначить адрес, куда я поеду? Ведь позвонить водителю невозможно. Название хутора я знаю, но как туда заказать машину? Я и в навигатор не могу его забить. Так это я, кому чуть больше пятидесяти, не смог разобраться, а что уж говорить о стариках!»
Столичный житель Алексей Колесников, занимающийся в Taxify расширением услуги на Нарву, в разговоре с «Северным побережьем» подтверждает, что уже слышал подобные комментарии о немолодом населении без смартфонов. Однако он уверяет, что интерес к их услуге есть все равно: «В Эстонии Taxify работает уже пять лет, и у нас есть определенный круг клиентов, выражающих интерес к расширению услуги на весь Ида-Вирумаа, и мы говорим о тысячах людей. То есть количество клиентов — это вопрос времени».
Колесников также говорит, что у них вовсе нет амбиции захватить весь нарвский таксорынок.
«Каждый клиент выбирает услугу по себе. И, конечно, можно сказать, что Taxify на первом этапе больше привлекает людей, более открытых для всего нового», - тактично высказался он о стариках.
Алексей Колесников затрудняется подсчитать, сколько человек уже зарегистрировались водителями в Нарве: «Но водители есть, и видно, что многие заинтересованы в этой работе».
Регистрация водителя довольна проста. По словам Колесникова, желающему подзаработать в Taxify достаточно иметь водительское удостоверение категории «В», естественно, нужен четырехдверный и чистый легковой автомобиль (для Ида-Вирумаа повышен до 15 лет максимально допустимый возраст машины), а также нужно или в горуправе, или через веб-среду Регистра экономической деятельности получить послужную карту - teenindajakaart.
В Нарвском департаменте горхозяйства старший специалист по организации дорожного движения Игорь Круглов подтвердил «Северному побережью», что стало заметно больше обращений по поводу оформления названных карт, и это связано именно с появлением в городе Taxify.
В целом Taxify, как стало ясно со слов Колесникова, пока только изучает Нарву. Далее будут сформулированы, так сказать, мотивирующие предложения здешним заинтересованным водителям, и когда-то в дальнейшем в приграничном городе появятся и машины с фирменным логотипом на бортах.
«Сейчас мы собираем больше статистики, чтобы понять, что мы можем предложить водителям, чтобы это было и им интересно, и нам тоже выгодно, - говорит Колесников. - Работы непаханное поле».
Действующий нарвский таксист Юрий, утверждая: «Приложение нам не конкурент», - все же рассчитывает, что с приходом «Taxify» здешние таксофирмы и частные таксопредприниматели наконец откажутся от ценовой политики уравниловки, как это он называет. Это когда одна фиксированная плата за любую поездку по городу - 2,5 евро в настоящее время. «Такого не должно быть, по закону надо возить по счетчику», -напоминает водитель-предприниматель.
«Наверное, это приложение в перспективе внесет изменение в местную ценовую политику, чтобы если едешь дальше, то и получишь больше, а ближе - меньше и получишь», - надеется собеседник.
В Taxify сообщили, что плата за начало поездки в Нарве составляет 50 центов, цена за километр - 20 центов, цена минуты ожидания - 10 центов, минимальная стоимость поездки - 2 евро. Кроме того, в ноябре в Нарве действует специальное предложение для пассажиров - первые десять поездок с 50-процентной скидкой, максимальный размер скидки - 2,5 евро.
Для водителей же Taxify в Нарве введена гарантированная оплата поездки — по крайней мере 3 евро получит водитель на свой счет.
Представитель компании Алексей Колесников говорит, что в первые два дня работы в Нарве средняя стоимость поездки составляла менее 2,5 евро, а это значит, что обещанием минимум трех евро водителю за поездку Taxify будет дотировать расширение своего бизнеса на приграничный город. По мнению Колесникова, такая бесприбыльная работа вполне может продолжаться тут месяцами, а то и годы.
«Да, мы здесь субсидируем поездки, и я даже сказал бы, что в обозримом будущем это вряд ли будет прибыльно. Но для нас стратегически важно, чтобы на нашем домашнем рынке, в Эстонии, наша услуга была доступна практически везде, где это возможно. Мы хотим сделать этот рынок максимально эффективным - чтобы услуга была удобна для клиентов, а у водителей был дополнительный заработок», - сказал Колесников.
Эстония — домашний рынок для Taxify
· Основанное в 2013 году в Эстонии предприятие Taxify сумело развить ведущую в Европе транспортную или так называемую райд-шеринговую сетевую платформу. Ее основная цель — сделать движение в городах проще, быстрее и безопаснее. Taxify действует в более чем 25 странах.
· Эффективность бизнес-модели Taxify заключается в преимуществах для обеих сторон: свободные от трудовых обязательств водители платят небольшую комиссию, а их пассажиры получают более низкие цены на поездки.
· Водителями могут регистрироваться практически все желающие. Клиент видит на данный момент свободные машины в мобильном приложении, там же предварительно рассчитывается стоимость желаемой поездки, оплата затем возможна безналичная. По итогу поездки пассажир может оценить машину и водителя, обладатели низкого рейтинга исключаются из системы.
· В Эстонии платформа Taxify работает в Таллинне и Тарту, с 1 ноября запущена и в Нарве. Официально заявлено, что взвешивается возможность предоставления услуги в Кохтла-Ярве и Йыхви.