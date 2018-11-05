Нарвский таксист о приходе Taxify: «Приложение нам не конкурент»

В целом Taxify, как стало ясно со слов Колесникова, пока только изучает Нарву. Далее будут сформулированы, так сказать, мотивирующие предложения здешним заинтересованным водителям, и когда-то в дальнейшем в приграничном городе появятся и машины с фирменным логотипом на бортах.

«Сейчас мы собираем больше статистики, чтобы понять, что мы можем предложить водителям, чтобы это было и им интересно, и нам тоже выгодно, - говорит Колесников. - Работы непаханное поле».

Действующий нарвский таксист Юрий, утверждая: «Приложение нам не конкурент», - все же рассчитывает, что с приходом «Taxify» здешние таксофирмы и частные таксопредприниматели наконец откажутся от ценовой политики уравниловки, как это он называет. Это когда одна фиксированная плата за любую поездку по городу - 2,5 евро в настоящее время. «Такого не должно быть, по закону надо возить по счетчику», -напоминает водитель-предприниматель.

«Наверное, это приложение в перспективе внесет изменение в местную ценовую политику, чтобы если едешь дальше, то и получишь больше, а ближе - меньше и получишь», - надеется собеседник.

В Taxify сообщили, что плата за начало поездки в Нарве составляет 50 центов, цена за километр - 20 центов, цена минуты ожидания - 10 центов, минимальная стоимость поездки - 2 евро. Кроме того, в ноябре в Нарве действует специальное предложение для пассажиров - первые десять поездок с 50-процентной скидкой, максимальный размер скидки - 2,5 евро.

Для водителей же Taxify в Нарве введена гарантированная оплата поездки — по крайней мере 3 евро получит водитель на свой счет.

Представитель компании Алексей Колесников говорит, что в первые два дня работы в Нарве средняя стоимость поездки составляла менее 2,5 евро, а это значит, что обещанием минимум трех евро водителю за поездку Taxify будет дотировать расширение своего бизнеса на приграничный город. По мнению Колесникова, такая бесприбыльная работа вполне может продолжаться тут месяцами, а то и годы.

«Да, мы здесь субсидируем поездки, и я даже сказал бы, что в обозримом будущем это вряд ли будет прибыльно. Но для нас стратегически важно, чтобы на нашем домашнем рынке, в Эстонии, наша услуга была доступна практически везде, где это возможно. Мы хотим сделать этот рынок максимально эффективным - чтобы услуга была удобна для клиентов, а у водителей был дополнительный заработок», - сказал Колесников.

Эстония — домашний рынок для Taxify

· Основанное в 2013 году в Эстонии предприятие Taxify сумело развить ведущую в Европе транспортную или так называемую райд-шеринговую сетевую платформу. Ее основная цель — сделать движение в городах проще, быстрее и безопаснее. Taxify действует в более чем 25 странах.

· Эффективность бизнес-модели Taxify заключается в преимуществах для обеих сторон: свободные от трудовых обязательств водители платят небольшую комиссию, а их пассажиры получают более низкие цены на поездки.

· Водителями могут регистрироваться практически все желающие. Клиент видит на данный момент свободные машины в мобильном приложении, там же предварительно рассчитывается стоимость желаемой поездки, оплата затем возможна безналичная. По итогу поездки пассажир может оценить машину и водителя, обладатели низкого рейтинга исключаются из системы.