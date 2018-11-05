Пн, 5.11.2018
Когда говоришь "советское время", у многих людей на глаза падают шоры, и они больше не могут думать. Хендрик Агур
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • Неизвестный стрелял по автомобилям в Пыльтсамаа

Неизвестный стрелял по автомобилям в Пыльтсамаа

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Пистолет. Иллюстративное фото.

ФОТО: Elmo Riig/SAKALA

В конце прошлой недели неизвестный стрелял по автомобилям в Пыльсамаа, но никто не пострадал, передает BNS.

Утром 3 ноября в полицию поступило сообщение, что накануне ночью стреляли по двум легковым автомобилям, припаркованным рядом с многоквартирным домом на улице Рингтеэ в Пылтсамаа. Стоявшие перед домом автомобили Mercedes-Benz и Audi A6 повреждены сзади, сообщила Лыунаская префектура.

Полиция выяснит обстоятельства инцидента и установит личность виновника в ходе следствия.

u0427u0438u0442u0430u0442u044c u0442u0430u043au0436u0435

u0410u043au0442u0443u0430u043bu044cu043du043e

НАВЕРХ