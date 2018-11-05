Неизвестный стрелял по автомобилям в Пыльтсамаа
5 ноября 2018, 11:45
В конце прошлой недели неизвестный стрелял по автомобилям в Пыльсамаа, но никто не пострадал, передает BNS.
Утром 3 ноября в полицию поступило сообщение, что накануне ночью стреляли по двум легковым автомобилям, припаркованным рядом с многоквартирным домом на улице Рингтеэ в Пылтсамаа. Стоявшие перед домом автомобили Mercedes-Benz и Audi A6 повреждены сзади, сообщила Лыунаская префектура.
Полиция выяснит обстоятельства инцидента и установит личность виновника в ходе следствия.