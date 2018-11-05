Отказ от сланца: минус миллиард евро в год для государства, плюс 13 000 безработных в Ида-Вирумаа

Президент использовала бы сланец иначе

По словам президента Керсти Кальюлайд, Эстония могла бы пойти тем путем, чтобы к 2030 году мы не загрязняли атмосферу углекислым газом ни одним другим источником, кроме транспортных средств.

«Я считаю, что мы все же должны начать говорить о том, что если не считать транспорт, то и Эстония к 2030 году могла бы стать свободной от эмиссии углекислого газа. Знания и технологии сегодня достаточно хорошие – так говорят наши зеленые энергетики, - сказала Кальюлайд BNS. – Я думаю, что это стоит обсудить».

Экономический советник главы государства Хейдо Витсур уточнил, что использование сланца и его сжигание – это две разные вещи: «Прекращение сжигания сланца не означает, что его нельзя использовать иначе в виде обогащения, где его дополнительная ценность могла бы быть даже больше, и оказывать позитивное влияние на экономику».

«В любом случае государство поставило цель к 2050 году сократить выброс углекислого газа на 80 процентов. Поэтому придется двигаться в сторону сокращения сжигания сланца, и явно несколько быстрее, чем мы планировали до сих пор. Остается вопрос: как и куда поставить точку баланса, при которой, с одной стороны, происходит снижение, а, с другой стороны, сберегаются уже сделанные инвестиции и нынешние бизнес-модели».

Эстония – единственный экспортер электричества

Президент Эстонской академии наук Тармо Соомере признал, что Эстония является единственным нетто-экспортером электричества в Европейской союзе: «Баланс внешней торговли в порядке, государственный источник налогов- доходов составляет четыре процента от ВВП, 6000-7000-8000 рабочих мест, - как считать – косвенно 13 000, частичное обогащение местных ресурсов, что, конечно же, хорошо. И плюс, - мелочь, конечно, но все же – технологии и побочные продукты».

По его оценке, для получения максимума мы должны заменить сжигание обогащением: «Выжимка масла, смешивание или сжигание – это не решение. Место загрязнения просто выводится из добычи в другое место, количество попадающих в атмосферу выбросов значительно не изменится, серу все же не получить. Польза только в том, что масло – это концентрированный накопитель энергии».

В конце октября Рийгикогу обсуждал государственно важным вопросом будущее сланцевой энергетики.

Под обращением «Põxit» подписались 1079 эстонцев. Член правления движения MTÜ Rohelise Liikumine Михкель Аннус привел пример, что, исходя из Парижского договора о климате, всемирной задачей обозначены эмиссия парниковых газов и ограничение обусловленного ими повышения средней температуры атмосферы: «По данным Министерства окружающей среды, из энергетического сектора происходит почти 90 процентов возникающих в Эстонии выбросов парниковых газов. Значительная часть из них, в свою очередь, происходит из сланцевой энергетики».

По словам члена парламентской фракции Центристской партии Михаила Стальнухина, потеря 13 000 рабочих мест немыслима для Ида-Вирумаа: «Если бы это зависело от меня, я бы уже завтра начал строить новые блоки на Нарвских электростанциях».

«Но поскольку Рийгикогу уже сформировал свою позицию по сланцевой энергетике, то еще большее внимание я бы посоветовал обратить на химическую промышленность. Мы говорили только об энергетике. Нужно говорить о двух вещах: сланцевой энергетике и сланцевой химии. Они связаны между собой, они очень близки, и у второго, может быть, больше шансов на воплощение, чем у первой. А рабочую силу, квалифицированных кадров для той же сланцевой химии, можно взять и из энергетики»,- сказал Стальнухин, выступая перед парламентом.

И по оценке председателя фракции Свободной партии Андреса Херкеля, Põxit стал бы катастрофой, который спровоцировал бы кризис как в энергозапасах Эстонии, так и в жизни Северо-Востока Эстонии: «Название Põxit не является острым, поскольку никто из нас не хотел бы получить такого же необдуманного и жесткого выхода, как Брекзит в Европе»,- подчеркнул Херкель. От сланцевой энергетики в итоге все равно придется отказаться, но, как заверил Херкель, это нужно делать постепенно и продуманно, а не безоглядно и в рамках кампании: «Кроме энергии в игре и безопасность, уверенность в запасах и социальная безопасность тысяч людей».

Введение четкой даты Põxit, по словам Херкеля, превратит крайне важный для общества переход в политический лозунг: «Нельзя плевать в старую шахту до тех пор, пока не решены вопросы как нехватки энергии, так и будущего энергетиков. Потребление энергии растет у нас быстрее производства возобновляемой энергии. Ни у одного соседа, кроме России, нет переизбытка энергии. Для серьезного разбросанного производства у монопольной Eesti Energia нет ни подходящей инфраструктуры, ни интереса».

А соцдемы придерживаются иного мнения. «Мы поставили цель, к 2030 году производить энергию из возобновляемых источников, по крайней мере, в объемах, которые нужны для внутригосударственного потребления»,- сказано в одобренной правлением соцдемов программе партии по охране окружающей среды.

«Зеленая политика – это не метафора: социал-демократы считают, что речь идет об абсолютной необходимости, - объяснил министр предпринимательства и инфотехнологий из числа соцдемов Рене Таммист, который прежде руководил Палатой возобновляемой энергии. – Во избежание климатической катастрофы сейчас идет революция зеленой технологии, которую по своим масштабам и влиянию можно сравнить с первой промышленной революцией, а по скорости она сравнима с дигитальной революцией. Государственная политика тут должна играть роль локомотива, а инновативность предпринимателей ее поддерживать».

Выгодный бизнес на CO2-квотах

Главный редактор Ида-Вируской уезной газеты Põhjarannik Эрик Гамзеев отметил, что хотя акциз от алкоголя поступает в бюджет на сто миллионов меньше запланированного, чрезвычайно большой доход, заработанный на продаже квот на загрязнение, покрывает недополученный из-за Латвии налоговый доход.

За первые восемь месяцев этого года от продажи квот на выброс углекислого газа в госбюджет поступили 78,4 миллиона евро. Это на 55 миллионов евро больше, чем за тот же период прошлого года. К концу года доход от квот вырастет еще больше, писал Põhjarannik в сентябре.

В июле Министерство финансов увеличило сумму предполагаемого дохода от продажи квот в 2019 году почти до 80 миллионов евро. В третьем квартале цена СО2-квоты выросла до 25 евро за тонну, но, по оценке Eesti Energia, цена должна стабилизироваться на уровне 20 евро.