Пн, 5.11.2018
Когда говоришь "советское время", у многих людей на глаза падают шоры, и они больше не могут думать. Хендрик Агур

Фуркад в ярости: во Франции нет денег на биатлон

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Martin Fourcade.

ФОТО: Mikhail Tereshchenko/Mikhail Tereshchenko/TASS

Cборная Франции, похоже, близка к бунту. На минувшей неделе Мартен Фуркад рассказал французским СМИ о финансовых трудностях, мешающих полноценной подготовке команды к сезону. Денег у французов, как оказалось, не хватает даже на физиопроцедуры и повара.

«Мы постоянно на всём экономим. Например, в августе у нас был запланирован сбор в Швеции, но поездка была отменена, потому что выяснилось, что тренировки в Преманоне обойдутся нам дешевле на 20 евро в сутки на человека. Также в команде убрали физиопроцедуры на первых трёх сборах, сэкономив ещё по 150 евро на человека. Федерация на сборе в Норвегии объявила нам, что мы должны жить на 40-50 евро в день. Но это же невозможно! Мы даже в гостинице не стали останавливаться – спим в коттеджах. А еду нам вообще готовит один наш друг. Бесплатно!

Если честно, мы имеем дело с финансированием, не соответствующим нашим амбициям!» – подчеркнул в интервью Ski-Nordique пятикратный олимпийский чемпион. Отразится ли экономия на состоянии всей команды, можно будет судить уже по результатам на первых этапах.

u0427u0438u0442u0430u0442u044c u0442u0430u043au0436u0435

u0410u043au0442u0443u0430u043bu044cu043du043e

НАВЕРХ