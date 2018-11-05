Фуркад в ярости: во Франции нет денег на биатлон

«Мы постоянно на всём экономим. Например, в августе у нас был запланирован сбор в Швеции, но поездка была отменена, потому что выяснилось, что тренировки в Преманоне обойдутся нам дешевле на 20 евро в сутки на человека. Также в команде убрали физиопроцедуры на первых трёх сборах, сэкономив ещё по 150 евро на человека. Федерация на сборе в Норвегии объявила нам, что мы должны жить на 40-50 евро в день. Но это же невозможно! Мы даже в гостинице не стали останавливаться – спим в коттеджах. А еду нам вообще готовит один наш друг. Бесплатно!