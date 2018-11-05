Картина дня: пьяный водитель автобуса, будущее сланцевой промышленности и аномалия на парковке

Шанс на спасение заблудившегося в лесу: сотрудничество полиции и добровольцев должно выйти на новый уровень?

После того, как поиски заблудившегося в лесу Ида-Вирумаа пенсионера Ивана Тогидного привели к печальному исходу, - человек, имевший все шансы на спасение, погиб - следившие за этой историей граждане стали высказываться о возможном недостаточном сотрудничестве полицейских и добровольцев. Читайте далее...

Участники внезапных учений: не явилось около 500 резервистов, многие были на сборах против их воли

Несмотря на то, что генштаб Сил обороны отказался раскрывать информацию о том, сколько резервистов не явилось на внезапные учения в Эмари, по словам участников сборов, таковых было несколько сотен. Читайте далее...

На пограничном пункте задержали пьяного водителя рейсового автобуса

В субботу утром около 10 утра на контрольно-пропускном пункте Койдула пограничники проверили направлявшийся в Россию рейсовый автобус и установили, что водитель автобуса употреблял алкоголь. Читайте далее...

Отказ от сланца: минус миллиард евро в год для государства, плюс 13 000 безработных в Ида-Вирумаа

Отказ от сланца грозит Эстонии потерей до миллиарда евро в год и резкого повышением цен на электричество. Ида-Вирумаа потеряет 13 000 рабочих мест. Читайте далее...

Видео: аномалия на парковке торгового центра — многие автомобили не хотели заводиться

На прошлой неделе некоторые посетители тартуского торгового центра Lõunakeskus, оставившие свои автомобили на парковке, не смогли после посещения магазинов завести собственные автомобили. Читайте далее...

Получены данные черного ящика упавшего в море индонезийского Boeing

Национальному комитету по безопасности на транспорте Индонезии при содействии австралийских специалистов удалось получить данные с бортового самописца разбившегося в Индонезии Boeing 737. Читайте далее...

Спасательный департамент нагрянет с проверками в многоквартирные дома

На этой неделе Спасательный департамент проверит соблюдение правил пожарной безопасности в коридорах, лестничных площадках и подвалах многоквартирных домов по всей Эстонии. Читайте далее...

Почему совладелец ресторана больше не будет шеф-поваром?

Любители и знатоки японской кухни в шоке: лично знакомый многим таллиннцам японский повар Хидэ Хираката, основатель и совладелец ресторана Washoku Story, больше не будет там работать! Читайте далее...

Мальчики, стащившие ящик с пожертвованиями, пойманы

В конце сентября два мальчика стащили принадлежавший Фонду лечения рака ящик с пожертвованиями, который находился в расположенном на Балтийском вокзале кафе Vahvlihaldjad. Там было около ста евро. К настоящему моменту воры пойманы. Читайте далее...

Дефект подушки безопасности: Toyota отзывает в Эстонии 3000 автомобилей

Японский автопроизводитель Toyota объявил о глобальном отзыве автомобилей. На этот раз причиной стали проблемы с подушками безопасности. Читайте далее...

Кальюранд: политика открытых дверей в отношении беженцев была ошибкой, Брекзит – тупиковый путь

Какой будет Европа после ухода Ангелы Меркель из политики — вопрос отнюдь не праздный, особенно когда ЕС находится еще и в процессе Брекзита. Куда двигаться дальше? Тему прокомментировала в студии Rus.Postimees экс-министр иностранных дел Эстонии Марина Кальюранд.

Андрус Ансип: возглавляемые мной правительства готовились к кризису, а нынешнее – нет