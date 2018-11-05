Пн, 5.11.2018
Мне стыдно смотреть на все то, что происходило в течение последних недель с гражданством живущей в Абхазии эстонки. Керсти Кальюлайд

Видео: боксер умер после поражения нокаутом

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Поминальная свеча. Иллюстративное фото.

ФОТО: Liis Treimann

49-летний итальянский боксер Кристиан Дагио проиграл нокаутом тайцу Дону Пареуангу и умер от травм головы.

Бой прошел 26 октября в Рангсите, Таиланд. Пареуанг победил нокаутом в 12-м раунде, передает lenta.ru.

По информации издания, это произошло после боя за титул серебряного чемпиона Азии по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в весовой категории до 79,38 килограмма. Паруеанг отправил Дагио в нокаут в 12-м раунде, после чего итальянец потерял сознание и был доставлен в больницу таиландского города Рангисит. Несколько дней боксер провел в коме из-за тяжелой травмы мозга, а затем скончался.

49-летний Дагио на протяжении большей части карьеры выступал в Таиланде. В его активе 10 побед в 10 поединках на профессиональном ринге. Также спортсмен участвовал в боях по правилам смешанных единоборств и муай-тай.

В ноябре 2017-го 24-летний боксер из Сальвадора Франсиско Руис умер после поражения нокаутом в бою с соотечественником Рикардо Кортесом. После тяжелой травмы головы спортсмен провел несколько дней в больнице. Там врачи констатировали смерть головного мозга.

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