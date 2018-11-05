Есть шанс, что в отделениях экстренной медицины будут принимать семейные врачи

Он пояснил, что идея заключается в том, чтобы обеспечить предоставление пациенту помощи с наименьшими затратами времени и усилий. Для этого надо в крупных медицинских центрах создать ОЭМ первичного уровня, где бы с 6 до 22 часов- время наибольшей загрузки экстренных отделений - принимали семейные врачи. Город заявил, что при согласии Больничной кассы мог бы взять на себя организацию всего этого.

Сейчас для реализации идеи, подчеркнул Мёльдер, нужны помещения и финансирование. Идея хороша еще и тем, считает вице-мэр, что если у пациента обнаруживается более серьезное расстройство здоровья и ему нужна помощь врача-специалиста, то такой врач тут, под рукой. Он обещал, что такой порядок обязательно будет установлен в будущем Таллинском медицинском городке.