О чем мечтали старейшины двух частей города Таллинна во время прогулки по финскому торговому центру

Как известно, Эстония занимает первое место в Европе по количеству квадратных метров торговых площадей на душу населения: если в 2014 году на тысячу человек приходилось 450 кв. м, то в этом – уже 725! Эти цифры, много говорящие о ситуации на нашем рынке, привел эстонским журналистам генеральный директор международного концерна Citycon Марсель Коккеэль.

Фирма Citycon на рентабельности торговых центров собаку съела! В ее портфеле 43 современных торговых центра: тринадцать в Финляндии, восемь в Швеции, пятнадцать в Норвегии и по два в Дании и в Эстонии: Kristiine keskus и Rokka al Mare.

«Задача современного торгового центра – стать ближе к своему посетителю», - уверен Коккеэль. Но как это сделать в Таллинне, в условиях жесточайшей конкуренции? «Главное – общение, потом сервис, потом еда, а уже затем покупки», - сказал бизнесмен и показал, как это делают в Финляндии на примере торгового центра Iso Omena, который находится в городе-спутнике Хельсинки Эспоо и в этом году получил почетный знак лучшего торгового центра Финляндии.

В «Большом яблоке» - так переводится название торгового центра - 20 млн посетителей в год, его площадь - 100 000 квадратных метров, 220 магазинов и 50 кафе и ресторанов, кинотеатр и парк развлечений.

ФОТО: Citycon

Но Iso Omena - не только торговый центр, это – настоящее сердце самоуправления. Верхний этаж отдан властям Эспоо: здесь принимают по разным вопросам социальные работники, в какие-то кабинеты даже сидят очереди. Тут лечат зубы, делают рентген, работают семейные врачи, находится обширная бесплатная библиотека, расположен магазин подержанной одежды. Здесь можно просто посидеть в мягком кресле.

По статистике, которую привел Киммо Лейво, директор по проектам самоуправления Эспоо, «третий этаж», как в народе называют социальный отдел и сопряженные с ним учреждения, посещает полтора миллиона человек в год. Из них 95% делают покупки в торговом центре. Налицо обоюдная выгода.

В подвале ТЦ располагается автобусный терминал и станция метро. Это из-за затянувшегося строительства ветки метрополитена уже готовый центр оставался закрытым, но зато теперь 42% посетителей приезжают в Iso Omena на общественном транспорте, из которых 80% делают покупки.

«Стеклянные коробки, набитые товарами, не делают город красивее!» – восклицает темпераментный Коккеэль и приводит пример удачного конгломерата: по его мнению, идеально вписывается в городскую среду наш квартал Ротерманна. «Торговые центры следует интегрировать в сердце района, чтобы рядом были развлечения, квартиры, магазины, офисы и транспорт», - добавил он.

ФОТО: Citycon

До сих пор внимательно слушающие доклады хозяев представители таллиннских частей города оживились. И понятно, почему: принадлежащие Citycon торговые центры Rokka al Mare находится на территории Хааберсти, а Kristiine – почти в одном доме с одноименной управой. Пример финских коллег произвел на старейшину Кристийне Яануса Рийбе и заместителя старейшины Хааберсти Олега Силянова большое впечатление. Рийбе больше интересовали практические вопросы о том, кто следит за порядком в социальном центре – охрана торгового центра или нет, какова плата за аренду этого помещения, кто удовлетворяет хозяйственные нужды третьего этажа.

Олег Силянов пошел дальше: «Если пойти по вашему пути, то для управы Кристийне вполне можно найти место в торговом центре, если он будет дальше расширяться, перевести туда все службы и социальный центр, а старое амортизированное здание снести. Внизу может находиться автобусный терминал, да и электричка останавливается рядом! А в Rokka al Mare можно перевести хааберстискую управу, тогда по всем вопросам к нам будет удобнее обращаться не только жителям Вяйке-Ыйсмяэ, но и Какумяэ».

Фантазия – дело, конечно, хорошее. Но бизнес и социальные нужды редко идут рука об руку. Пока неизвестно, будет ли распространяться на Эстонию программа объединения усилий торгового центра и самоуправлений. Есть опасение, что абсолютной благотворительностью Citycon все-таки заниматься не будет. А какую материальную лепту в гипотетическую социализацию торгового центра Kristiine, например, может внести крошечная часть города Таллинна, если инвестиции маленького города Эспоо в станцию метро больше годового бюджета всей Эстонии!