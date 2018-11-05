Пн, 5.11.2018
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Растущий выпуск продукции Eesti Energia значительно увеличил объем опасных отходов в Эстонии

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Опасные отходы. Иллюстративное фото.

ФОТО: Taavi Niittee

80% общего числа отходов и 97% опасных отходов возникают в Эстонии в результате работы предприятий сланцевой промышленности, поэтому наращивание выпуска ее продукции в последние годы привело и к существенному росту выработки опасных отходов, передает Rus.ERR.

Если в 2011-2014 годах количество возникающих доходов было стабильным и в среднем составляло 22 млн тонн в год, то в 2015 году объем отходов превысил 24 млн тонн, а в 2017 году - 25 млн тонн.

При этом рост общего объема отходов происходил за счет опасных отходов, объем которых вырос в 2017 году на 1,3 млн тонн до 11 млн тонн (44% общего объема отходов). Возникновение обычных отходов осталось на уровне 2016 года, немного превысив 14 млн тонн.

Рост объема опасных отходов объясняется увеличением выпуска продукции на предприятиях концерна Eesti Energia.

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