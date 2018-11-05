Квартирные товарищества Кохтла-Ярве с ноября могут просить дотации у города

Как рассказал Вадим Вильде, юридический советник горуправления Кохтла-Ярве, возможность ходатайствовать о субсидии у товариществ появилась 1 ноября, ходатайства можно будет подавать до конца года как в электронном виде, так и в бумажном. Просить финансовую помощь города можно на те расходы, которые уже были сделаны товариществом.

“К ходатайству должны быть приложены расходные документы, чтобы подтвердить, что расход действительно был сделан”. - пояснила мэр Кохтла-Ярве Людмила Янченко.

По словам Вадима Вильде, город готов покрыть каждому КТ до 50 евро на обучение, до 10% от затраченной суммы, но не более 200 евро в год на аудит энергоустановок и трубопроводов (проведенный в 2018 году), и такую же сумму на поддержание в рабочем состоянии вентиляции и отопления. Всё это, разумеется, в пределах имеющихся в бюджете на эти цели 30 тысяч.

По словам Людмилы Янченко, несколько десятков КТ уже написали заявления.