Пн, 5.11.2018
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  • Квартирные товарищества Кохтла-Ярве с ноября могут просить дотации у города

Квартирные товарищества Кохтла-Ярве с ноября могут просить дотации у города

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Кохтла-Ярве, иллюстративное фото

ФОТО: Facebook

Городское собрание Кохтла-Ярве приняло на прошлой неделе порядок, согласно которому город будет дотировать квартирным товариществам расходы на обучение, аудит электроустановок и трубопроводов, а также расходы, связанные с содержанием в порядке систем электрики, отопления и вентиляции. В бюджете на эти цели заложено 30 тысяч евро.

Как рассказал Вадим Вильде, юридический советник горуправления Кохтла-Ярве, возможность ходатайствовать о субсидии у товариществ появилась 1 ноября, ходатайства можно будет подавать до конца года как в электронном виде, так и в бумажном. Просить финансовую помощь города можно на те расходы, которые уже были сделаны товариществом.

“К ходатайству должны быть приложены расходные документы, чтобы подтвердить, что расход действительно был сделан”. - пояснила мэр Кохтла-Ярве Людмила Янченко.

По словам Вадима Вильде, город готов покрыть каждому КТ до 50 евро на обучение, до 10% от затраченной суммы, но не более 200 евро в год на аудит энергоустановок и трубопроводов (проведенный в 2018 году), и такую же сумму на поддержание в рабочем состоянии вентиляции и отопления. Всё это, разумеется, в пределах имеющихся в бюджете на эти цели 30 тысяч.

По словам Людмилы Янченко, несколько десятков КТ уже написали заявления.

“Если будет необходимость в дополнительных средствах, можно будет рассмотреть этот вопрос в следующем дополнительном бюджете” - сказала она.

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