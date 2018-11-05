Sex & the Sea: Морской музей ищет экзотические предметы для новой выставки

«Если ранее наши выставки были сосредоточены, скорее, на морской технике, кораблях, экспедициях и тому подобном, то сейчас мы раскрываем сопровождавшие моряков сквозь века проблемы личной жизни, обусловленные долгим расставанием с домом, - сообщил директор Морского Музея Урмас Дрезен. - Лучшим способом донести эту чувствительную тему до публики, является художественная инсталляция с добавлением исторической части».

Хотя, эта выставка не рекомендуется детям до 12 лет, но развивающаяся и постоянно пополняющаяся экспозиция самой Летной гавани продолжает оставаться аттракционом для всей семьи.

Для участия в выставке Sex & the Sea необходимо послать фото экзотического предмета на этот адрес: kogumine@meremuuseum.ee. Особенно приветствуются сувениры в виде скелета русалки, которые собраны из костей обезьян и рыб, клубные карты портовых городов или листовки и предметы с эротическими изображениями. Конечный выбор в пользу того или иного предмета сделает автор выставки, однако, все предложенные материалы можно будет увидеть и на страничке Летной гавани в Facebook. Выбранные для выставки вещи будут возвращаться владельцам с 31 января 2020 года, если они не пожелают передать их в музей.

Выставка Sex & the Sea откроется в Летной гавани 8 марта 2019 года. Но до 13 января на этой же выставочной площадке можно ознакомиться с выставкой, посвященной столетию Эстонской Республики – «100 лет под килем. История Эстонии в кораблях 1918-2018», кураторами которой являются руководитель Морского Музея Эстонии Урмас Дрезен и научные сотрудники Феликс Горнишеф, Арто Олль, Теэле Саар и Михкель Кару.