Полиция задержала подозрительный автомобиль: поведение водителя напугало окружающих

В субботу полиция задержала в Выру пьяного водителя, которого заметили из-за опасного стиля вождения, передает Lõuna-Eesti Postimees.
Внимательный человек третьего ноября в 13.40 сообщил в Центр тревоги, что по направлению к вырускуму Selver едет подозрительный Hyundai, который постоянно отклоняется к полосе встречного движения и заезжает на тротуар, передает пресс-секретарь Лыунаской префектуры.
Полицейский патруль приступил к поискам автомобиля и через некоторое время выполнявшую опасные маневры машину остановили на улице Вилья. Находившегося за рулем автомобиля пьяного 53-летнего мужчину доставили в арестный дом вытрезвляться. Было возбуждено уголовное дело, автомобиль отвезли на платную парковку.
Руководитель патрульной службы Кагуского полицейского участка Мадис Соекаруск сказал, что хотя оповещение о возможном пьяном водителе никого не радует, хорошо то, что люди активно сообщают в полицию об опасных водителях.
"Сотрудничество полиции и общины в устранении из дорожного движения пьяных водителей становится все активнее. Это происходит по большей части благодаря тому, что люди чувствует свою ответственность и возможность обеспечить безопасность дорожного движения", - сказал он. Соекаруск благодарит всех участников движения, которые, заметив пьяного водителя, берутся за телефон.