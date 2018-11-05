Полиция задержала подозрительный автомобиль: поведение водителя напугало окружающих

Внимательный человек третьего ноября в 13.40 сообщил в Центр тревоги, что по направлению к вырускуму Selver едет подозрительный Hyundai, который постоянно отклоняется к полосе встречного движения и заезжает на тротуар, передает пресс-секретарь Лыунаской префектуры.

Полицейский патруль приступил к поискам автомобиля и через некоторое время выполнявшую опасные маневры машину остановили на улице Вилья. Находившегося за рулем автомобиля пьяного 53-летнего мужчину доставили в арестный дом вытрезвляться. Было возбуждено уголовное дело, автомобиль отвезли на платную парковку.

Руководитель патрульной службы Кагуского полицейского участка Мадис Соекаруск сказал, что хотя оповещение о возможном пьяном водителе никого не радует, хорошо то, что люди активно сообщают в полицию об опасных водителях.