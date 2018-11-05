Пн, 5.11.2018
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  • Эстония
  • Составлен рейтинг сильнейших армий мира. Смотрите, на каком месте Эстония!

Составлен рейтинг сильнейших армий мира. Смотрите, на каком месте Эстония!

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Совместные учения НАТО в Норвегии.

ФОТО: Jonathan Nackstrand / AFP / Scanpix

Военные аналитики портала Global Firepower составили рейтинг самых сильных армий мира, в который вошли 136 стран.

Первое место заняли США, на последнем месте – Бутан.

Эстония находится на 108 месте, Латвия – на 105, а Литва – на 95-м. Второе место заняла Россия, Швеция находится на 31 месте, а Финляндия – на 59-м.

При этом военная мощь Эстонии за год немного выросла: в 2017 году мы были на 110 месте.

Для вычисления военной мощи в Global Firepower используют сложную формулу, которая, например, позволяет небольшим, но технологически развитым государствам занимать более высокую позицию, по сравнению с крупными, но менее развитыми армиями.

Рейтинг выстраивается не на основании количества вооружений, а на основании их разнообразия. Наличие ядерного оружия составители рейтинга не учитывают.

Кроме того, учитывается общий уровень развития государства и его экономическая стабильность. В случае со странами НАТО принимается во внимание теоретическая возможность делиться военным снаряжением.

С полным списком стран можно ознакомиться здесь.

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