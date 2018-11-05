Составлен рейтинг сильнейших армий мира. Смотрите, на каком месте Эстония!

Военные аналитики портала Global Firepower составили рейтинг самых сильных армий мира, в который вошли 136 стран.
Первое место заняли США, на последнем месте – Бутан.
Эстония находится на 108 месте, Латвия – на 105, а Литва – на 95-м. Второе место заняла Россия, Швеция находится на 31 месте, а Финляндия – на 59-м.
При этом военная мощь Эстонии за год немного выросла: в 2017 году мы были на 110 месте.
Для вычисления военной мощи в Global Firepower используют сложную формулу, которая, например, позволяет небольшим, но технологически развитым государствам занимать более высокую позицию, по сравнению с крупными, но менее развитыми армиями.
Рейтинг выстраивается не на основании количества вооружений, а на основании их разнообразия. Наличие ядерного оружия составители рейтинга не учитывают.
Кроме того, учитывается общий уровень развития государства и его экономическая стабильность. В случае со странами НАТО принимается во внимание теоретическая возможность делиться военным снаряжением.
С полным списком стран можно ознакомиться здесь.